Auto1 ist das erste Unternehmen, dass in diesem Jahr in Frankfurt an die Börse geht. Die Anleger freut es.

Den Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 ist ein erstaunlich guter Start an den Börse gelungen. Die Aktien starteten am Donnerstag mit 55 Euro in den Handel an der Frankfurter Börse, ein Plus von 45 Prozent zum Zuteilungspreis. In der ersten Handelsstunde kletterte das Papier weiter bis auf 56,76 Euro. Damit wird der Betreiber von wirkaufendeinauto.de mit knapp zwölf Milliarden Euro bewertet, deutlich mehr als etwa Lufthansa oder die Comerzbank. Der Angebotspreis hatte bei 38 Euro gelegen, und war zuletzt sgar noch angehoben worden.

Auto1 ist das erste Unternehmen, dass in diesem Jahr auf das Frankfurter Börsenparkett geht. Dem 2012 gegründeten Start-up dürften allerdings noch einige Weitere folgen. Für März wird mit dem Börsengang von Vodafones Funkmastentochter Vantage gerechnet, die mit bis zu 18 Milliarden Euro bewertet werden könnte. Der deutsche Onlinehändler Mytheresa war im Januar erfolgreich an die Börse in New York gegangen.

Auto1-Chef Christian Bertermann sagte: "Wir sind in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewachsen und der heutige Börsengang ist der Startschuss für die nächste Phase dieser unglaublichen Wachstumsgeschichte."

Vom Emissionsvolumen in Höhe von 1,83 Milliarden Euro fließt dem Börsenneuling eine Milliarde Euro zu, der Rest geht an die Altaktionäre. Damit will das Unternehmen unter anderem Autohero - die Marke für den Direktverkauf von Wagen an private Kunden - ausbauen. Im vergangenen Jahr litt das Geschäft deutlich unter der Corona-Krise. Der Umsatz brach um ein Fünftel auf 2,8 Milliarden Euro ein.

"Vorbei sind die Zeiten, in denen man ein Auto erst einmal vor Ort persönlich in Augenschein nehmen musste"

Auto1 ist mit mehr als 60 000 Partnern in über 30 Ländern tätig. Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets wunderte sich nicht über das starke Börsendebüt von Auto1. Die Digitalisierung sei nun auch in dieses Geschäft eingezogen. "Vorbei sind die Zeiten, in denen man ein Auto erst einmal vor Ort persönlich in Augenschein nehmen musste." Auto1 habe eine Nische gefunden und das attraktive Geschäftsmodell könne nun auch Anleger begeistern, sagte Oldenburger.