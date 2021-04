Der Mann, der die Welt vor Amazon retten will

Als Schüler verbrachte Philippe Corrot viel Zeit vor klobigen Computern. Heute trägt er mehr Rechenleistung in seiner Hand, wenn er durch Paris läuft - und auch sonst hat sich sein Leben radikal verändert.

Von Leo Klimm, Paris

Das erste Wunder in Philippe Corrots Leben bestand darin, dass er das Abitur geschafft hat. Hatte er seine Jugend doch am Apple II und am Commodore 64 verdaddelt. Computer, die damals noch aussahen wie Schreibmaschinen mit angeschlossenem Röhrenfernseher, interessierten ihn mehr als französische Literatur.