Von Anne Goebel

Was bedeutet Luxus in einer finsteren, bedrückenden, verdrießlichen Zeit, kurz: in unserer Gegenwart? Klar, die naheliegende Antwort ist: Luxus ist im Moment unnötig, er verliert in der Pandemie angesichts all der Grautöne um uns herum das, was ihn ausmacht, seinen Glanz. Objekte mit schimmernden Oberflächen, Schmuckgegenstände aus Gold oder Glas waren in vergangenen Epochen einer kleinen Elite vorbehalten, das ist längst vorbei. Heute ist das große Glitzern demokratisch. Nur macht es gerade keinen Spaß mehr.