Stilvoll ins neue Jahr: Entwürfe von der Mailänder Männermodewoche für nächsten Herbst/Winter, Rapper Machine Gun Kelly in Dolce&Gabbana (li.), daneben Prada (Mitte) und Fendi.

Von Anne Goebel

2022 soll wieder ein Modejahr werden mit möglichst vielen physischen Events, und den Auftakt machen traditionell die Männerschauen im Januar. In Italiens Modehauptstadt Mailand gab es zwar schmerzhafte Absagen wie die von Giorgio Armani und JW Anderson, aber die Einkäufer waren zuversichtlich nach fünf Tagen mit reduziertem Programm: Mit "Made in Italy" lassen sich in der Branche immer noch gute Geschäfte machen.