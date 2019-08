3. August 2019, 19:31 Uhr Ladies & Gentlemen Die lieben Kleinen

Gute Gene machen neue Stars: Das gilt auch für die Tochter von Andie McDowell und den Sohn von Pierce Brosnan.

Von Julia Werner und Max Scharnigg

Gute Tochter: Margaret Qualley

Es gibt in der Promiwelt nichts Beruhigenderes, als den Nachwuchs der Stars auf dem roten Teppich stehen zu sehen. Weil diese Erben ja Beweis dafür sind, dass auch unantastbare Diven älter werden. Das hier ist zum Beispiel Andie MacDowells sehr gelungene Tochter Margaret Qualley. Sie ist 24, eine begabte Schauspielerin und Co-Star von Brad Pitt und Co. in Quentin Tarantinos neuem Film "Once upon a Time in Hollywood".

Zur Erinnerung: Andie MacDowell war die Frau, die zwar nie richtig sexy war, in die aber alle Männer verliebt waren - oder noch sind. Das gleiche könnte der Tochter auch passieren. Sie ist auch nicht richtig sexy, aber hat ein wunderschönes Lachen. Es bleibt deshalb das Geheimnis des Stylisten, warum er oder sie Margaret in dieses Outfit von Prada gesteckt hat: in einen Rock, der eigentlich lieber Gürtel wäre, und ein schlapp wirkendes Mini-Bustier, beides in Fischsilber. Das glitzernde lose Gewirke darüber ist nur konsequent, es gibt dem schönen Kind den Anschein, als sei es wie ein hilfloser Fisch ins Netz gegangen.

James-Bond-Sohn Dylan Brosnan. (Foto: Getty Images)

Ist aber nur ein Ausrutscher, Margaret Qualley sah sonst auf allen roten Teppichen hervorragend aus, wie eine echte Lady nämlich. Gute Gene sind eben gute Gene - die kann noch nicht mal eine Geschmacksverirrung überdecken, die sonst nur beruflich tanzende Frauen in den Clubs von Ibiza tragen würden.