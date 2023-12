Man weiß es nicht genau, aber vermutlich war Franz Beckenbauer in seiner aktiven Zeit kein großer Skater. Das störte die Hip-Menschen des niederländischen Street- und Skatewear Labels Pop Trading Company aber nicht, als sie sich diesen Dezember daranmachten, zusammen mit Adidas eine hübsche Retro-Kooperation aufzulegen: Old-School-"Beckenbauer"-Trainingsanzüge und Adidas-Sneakers, die aussehen wie aus einer nostalgischen Umkleidekabine oder aus einem Wes-Anderson-Film entliehen - wäre da nicht der POP-Schriftzug, der die Sachen zurück in die Gegenwart bugsiert. Die schlichte Bolzplatz-Ästhetik ist auch unter der eher fußballfernen Fanbase des Skatelabels mehrheitsfähig, jedenfalls waren dem Franz seine remixten Trainingsjacken schon kurz nach Verkündung der Kooperation ausverkauft - Sneakers und Shirts der limitierten Edition gibt's aber noch.

Heimwerkern heimleuchten

Detailansicht öffnen Metrische Lichtgestalt: dskmate. (Foto: Hersteller)

Hier noch einmal eine Handreichung aus der Kategorie "Weihnachtsgeschenke für Männer", die, das liegt in der Natur der Sache, ohne grobe Klischees nicht ganz auskommt. Frauen! Falls ihr ihm eine Schreibtischleuchte unter den Baum stellen wollt, die so niedlich ist, dass man sie immerzu streicheln will, dann kann es auf gar keinen Fall schaden, wenn sie aus Zollstöcken zusammengeschraubt ist, die Niedlichkeit also durch Anklänge an Präzision, Schlichtheit und ehrliche Werkstattmaloche sogleich wieder ausbalanciertwird. Diese spezifische Schreibtischleuchte heißt dskmate und wird von Tirol aus vertrieben, von der kleinen Firma zweiM. Dahinter steckt der erst 20-jährige Yakup Guth, der am Management Center Innsbruck Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Die Bauteile des dskmate kommen aus dem 3-D-Drucker und bestehen aus recyceltem Plastikfilament. (dskmate von ZweiM, 180 Euro)

Schön große Fußstapfen

Detailansicht öffnen Erstmals auch für Männer: Fritz Unützer und seine Schuhe (Foto: Unützer)

Schon klar, das Irre-große-Fußstapfen-Bild ist bei Nachfolge-Geschichten ein bisschen abgegriffen, aber hier darf es ausnahmsweise noch mal bemüht werden. Weil es bei der deutschen Marke Unützer nun mal um Schuhe geht, sehr gute und bekannte obendrein. Der Gründer Fritz Unützer verstarb diesen Sommer nach langer Krankheit, seinen Sohn Fritz junior hatte er schon vorher ins Unternehmen geholt; der 27-Jährige ist für die Geschäftsführung und die kreative Leitung verantwortlich. Seine Handschrift zeigt sich bereits: Neue Bildsprache der Kampagne, ein Relaunch des Online-Auftritts steht ebenfalls an, neben den klassisch zeitlosen Ballerinas und Loafern werden für Damen nach und nach auch trendorientierte Modelle eingeführt, und seit diesem Winter gibt es erstmals eine Unützer-Männerkollektion. (Das Männermodel in der aktuellen Kampagne ist übrigens Fritz Unützer selbst.) Beim Handwerk hingegen bleibt alles beim Alten: Sämtliche Modelle werden weiterhin in der firmeneigenen Produktionsstätte in Fosso nahe Venedig in aufwendiger Handarbeit gefertigt (unuetzer.com).

Kräuterschokolade

Detailansicht öffnen Mit Kurkumaaroma: weiße Schokolade von Paper and Tea. (Foto: Paper and Tea)

Der Advent ist eigentlich überzuckert genug, aber auch Schokolade wird in der Vorweihnachtszeit grundsätzlich mit gebrannter Mandel, Marzipan oder Vanillekipferl-Bruch angereichert. Etwas Frischeres gefällig? Die Tafeln von Paper and Tea, gemeinsam entwickelt mit dem Hersteller Original Beans, schmecken nach geröstetem Grüntee, Kamille oder Bergamotte. In Kombination mit Milch-, weißer oder dunkler Schokolade ergibt Matcha oder Earl Grey ungewöhnliche Aromen. Klar, kalorienmäßig ändern die Pflanzen- und Kräuternoten gar nichts, aber dieses Rennen ist eine Woche vor dem Start der großen Festessen ohnehin schon gelaufen (paperandtea.de).

Reise nach Afrika

Detailansicht öffnen Bunt bedruckt: Duftkerze mit Waxprint-Muster von Baobab. (Foto: Baobab Collection)

Waxprints sind bunt bedruckte Batikstoffe und gelten als typisch afrikanisch, stammen aber im Grunde aus Java und gelangten über die Niederlande ins heutige Ghana. Eine vielschichtige Herkunftsgeschichte, in der natürlich auch der Kolonialismus eine Rolle spielte. Die Marke Baobab Collection fügt dem jetzt einen erfreulichen Duftaspekt hinzu, inklusive Nachhaltigkeitsprojekt. Die Aromakerzen der Reihe "Maxi Wax" riechen nach Zedernholz und Weihrauch oder afrikanischer Lilie, die Glasgefäße sind verziert mit den vielfarbigen Mustern der Firma Uniwax aus Abidjan an der Elfenbeinküste. Im Norden des Landes kümmert sich die "Fondation Court Vert" um Wiederaufforstungen, mit einem Einkauf bei Baobab unterstützt man die Initiative (baobab.com).

Smarter Tee

Detailansicht öffnen Brüht formschön: Teemaschine von Avoury. (Foto: Avoury)

Eine Maschine zum Teebrühen? Klingt unvertraut, aber warum sollten für Tee eigentlich andere Bequemlichkeitsregeln gelten als für Kaffee? Wo doch guter Tee mit seinen je nach Sorte unterschiedlichen Ziehzeiten und Wassertemperaturen fast noch kniffliger zu bewerkstelligen ist als guter Kaffee. An dieses The(e)ma hat sich jedenfalls die Marke Avoury mit ihrer Teemaschine gewagt, herausgekommen ist ein eindrucksvolles und durchaus wohlgeformtes Gerät mit dem eingebauten Versprechen, auf Knopfdruck immer die perfekte Tasse Tee zu produzieren. Avoury setzt dafür auf ein Kapselsystem, ähnlich wie bei Kaffeekapseln, das allerdings in Material und mit Rücknahmeversprechen von vornherein auf bestmögliche Recycelbarkeit ausgelegt ist.

Die Maschine erkennt selbst, welche der 38 derzeit verfügbaren Teesorten eingelegt wurde, gewünschte Menge und Stärke lassen sich individuell anpassen, dann beginnt der optimierte Brühvorgang, ein paar Minuten später ist der Tee in der Tasse. Auch via App lässt sich das Ganze steuern und mit der Maschine kommunizieren. Gerade aus komplexen Grün- und Schwarzteesorten soll durch diese etwas andere Teezeremonie das Maximum an Geschmack herausgeholt werden. Vielleicht das ideale Gerät für alle, die sich fürs nächste Jahr wieder vornehmen, regelmäßig mehr Grüntee zu trinken, aber am Alltag mit Sieb, Kanne und Brüh-Timer vermutlich doch wieder scheitern. Bis zum Ende des Jahres ist die Maschine zum Sonderpreis von 99 Euro erhältlich.