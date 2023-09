Interview: Sebastian Winter

Ferdinand Tille ist am Montag im Homeoffice, Mittagspause, im Hintergrund fängt bald sein zweijähriger Sohn Jonathan an zu schreien. Er kränkelt etwas und ist deshalb nicht in der Kita. Alltag im Leben eines jungen Familienvaters und Arbeitnehmers, der das Spielfeld inzwischen mit dem Bürostuhl getauscht hat. Tille, 34, ist eine der bekanntesten deutschen Volleyballfiguren, 165-maliger Nationalspieler, WM-Dritter, dreimal Pokalsieger mit Generali Haching. Und immer einer, der auf dem Spielfeld Feuer in sich trug. Ende vergangener Woche hat sein langjähriger Arbeitgeber, die WWK Volleys Herrsching, Tilles Karriereende mit den Worten verkündet: "Liebe Fans, ihr müsst jetzt ganz stark sein! Denn Libero Ferdinand Tille gibt sein Karriereende bekannt und möchte nach acht Jahren Herrsching und 27 Jahren Volleyball nun einen anderen Weg einschlagen."

SZ: Herr Tille, ist das Feuer nach diesem Vierteljahrhundert im Volleyball schlicht erloschen?

Ferdinand Tille: Nö, ich hatte gar nicht das Gefühl, keine Lust mehr zu haben. Es gibt nun einfach andere Dinge im Leben, die noch schöner sind. Mein Sohn Jonathan wird im November drei, Alma wird im Oktober eins. Und neben Vollzeitarbeit (Tille ist Supply-Chain-Experte bei Infineon, d. Red.), Hausbau und den Kindern wurde alles zeitlich etwas knapp. Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr das Niveau spielen, das ich von mir erwarte. Auch wenn das vielleicht von außen betrachtet nur Nuancen waren. Und dass es meiner Familie und mir nicht guttut, wenn ich so oft weg bin.

SZ: Blicken wir auf die Anfänge zurück. Sie stammen aus einer Volleyballfamilie, sind in Mühldorf aufgewachsen. Wann hatten Sie Ihren ersten Volleyball in der Hand?

Ich war ja quasi schon als Neugeborener dabei in der Volleyball-Halle, als mein Vater spielte oder trainierte. Immer im Ballkäfig, damit ich geschützt war.

Dann waren es ja sogar 33 Volleyball-Jahre.

So kann man es sagen. Später hatten wir im Garten ein Volleyballnetz gespannt, meine Brüder Leonhard und Johannes haben immer gegen mich gespielt. Ich habe aber erstmal noch andere Dinge ausprobiert, Fußball, Leichtathletik. Als es in der Fußballauswahl nicht weiterging, habe ich beim TSV Mühldorf mit Volleyball begonnen und Lehrgänge gemacht Dann kam ich aufs Volleyball-Internat Kempfenhausen, wollte Beachvolleyballer werden, war aber zu klein und schmächtig. Irgendwann im Sommer, ich war 17, hat mich dann Generali Hachings Trainer Mihai Paduretu angerufen und mich gefragt, ob ich nicht Libero in der ersten Liga sein möchte. Mihai hat mich ins kalte Wasser geschmissen.

Detailansicht öffnen Tille 2009 im Hachinger Trikot (Foto: Imago)

Paduretu hat die rumänische Stelian-Moculescu-Schule durchlaufen - die einen lehrt, nicht gerade zimperlich umzugehen mit seinen Spielern. Haben Sie das auch zu spüren bekommen?

Seine harte Hand, diese Strenge, das war damals genau richtig für mich - und für viele andere junge Spieler. Auch mal einen aus dem Training zu werfen, das ist schon öfter vorgekommen unter Mihai, auch bei mir. "Wenn du keine Lust hast, geh nach Hause", sagte er dann. Und ich: "Okay." Am nächsten Tag gab es dann ein klärendes Gespräch. Mir tat es dann auch immer leid, man will ja seine Mannschaft nicht im Stich lassen.

2010 sind Sie als bester Libero der Weltmeisterschaft ausgezeichnet worden, haben 15 000 Dollar bekommen. Was passierte danach?

Ich bin in ein Loch gefallen. Ich war Anfang 20, hatte das Gefühl, ich habe jetzt alles erreicht. Und dachte nur, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ich hatte ja überhaupt nicht mit dieser Auszeichnung gerechnet, keiner hat das erwartet. Ein Wechsel nach Italien hatte sich dann zerschlagen, weil ich mich am Daumen verletzt habe. Ich hätte auch nach Russland gehen können, nach Berlin oder Friedrichshafen, aber ein konkretes Angebot lag nicht auf dem Tisch. Ich war frustriert, wollte nicht mehr Libero spielen.

Sie sind dann, nach fünf Jahren Haching, für zwei Saisons nach Frankreich gewechselt, zu Arago de Sète ans Mittelmeer. Immer noch als Libero, aber im Ausland. Eine Wohlfühl-Entscheidung?

Es war eine super Erfahrung, ins Leben in Frankreich einzutauchen. Und ich kann jedem nur empfehlen, den Horizont im Ausland zu erweitern. Man muss sich in eine andere Sprache hineinfinden, aus seiner Komfortzone herauskommen. In Deutschland waren es irgendwann immer die gleichen Mannschaften und die gleichen Gesichter, die man getroffen hat. Alleine das Leben in Sète am Mittelmeer, die Sonne, die Essens- und Weinkultur dort, das prägt mich bis heute. Meine Freundin Judith war mit dabei, an jedem freien Tag sind wir irgendwo hingefahren, haben das Land erkundet.

Detailansicht öffnen Tille 2015 im Champions-League-Final-Four in Berlin mit Belchatow. (Foto: Conny Kurth/Imago)

Nach einem weiteren Jahr in Haching sind Sie 2014 weitergezogen zu Skra Belchatow in die polnische Liga, die als eine der besten der Welt gilt.

Das war volleyballerisch eine tolle Herausforderung, mit dem Leben in Frankreich kann man es aber nicht vergleichen. Schade war das Ende nach nur einem Jahr. Der Trainer würde mich gerne behalten, hieß es, der Präsident aber lieber seinen eigenen Sohn spielen lassen auf meiner Position. Letztlich war es ein guter Zeitpunkt, zurückzugehen, denn meine Freundin und ich litten da schon ein wenig wegen unserer Fernbeziehung.

Auch da haben Sie, wie nach der WM 2010, mit Ihrer Rolle als Libero gehadert. Immer nur Abwehr und Annahme, nie aufschlagen oder angreifen dürfen. Warum empfanden Sie das mitunter als Qual?

Im Training wurde es irgendwann immer eintönig, egal bei welchem Trainer, selbst wenn die Übungen anfangs interessant waren. Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr, immer nur Dankebälle vorzuschieben im Training. Das hat mir die Lust verdorben. In Herrsching habe ich dann nach meiner Zeit in Polen neue Motivation gefunden. Eigentlich dachte ich, noch ein Jahr Volleyball, fertigstudieren, das war's. Am Ende waren es acht Jahre.

Was hat Herrschings Trainer Max Hauser anders gemacht?

Er hat irgendwann gemerkt, dass ich sehr launisch sein kann im Training - und andere vielleicht damit anstecke. Und dass, wenn er mich bei Laune hält, auch das Training gut läuft. Ich durfte dann normal im Training mitmachen, dort auch mal Außenangreifer sein und musste nicht dieses stinklangweilige Liberotraining über mich ergehen lassen.

Detailansicht öffnen Sein schönstes Erlebnis: 2014 gewann Tille (von rechts) mit Lukas Kampa, Georg Grozer, Dirk Westphal und ihren Kollegen WM-Bronze - der größte deutsche Erfolg seit 44 Jahren. (Foto: Conny Kurth/Imago)

In Herrsching ist Lenny Graven Ihr Nachfolger - er gilt als eines der größten deutschen Talente auf dieser Position.

Der Lenny macht das gut, er ist zugleich noch sehr jung. Ich habe versucht, ihm so viel wie möglich mitzugeben. Jetzt muss er noch konstanter werden. Und lauter auf dem Feld.

Das sagen Sie, der immer als impulsiv auf dem Feld galt, mit den Gegnern und Schiedsrichtern diskutierte.

Ach, anfangs hieß es immer, ich bin zu ruhig, gleichzeitig war ich in mir drin sehr, sehr ehrgeizig, fast überehrgeizig. Das hat sich später etwas gelegt. Da hieß es dann aber, ich bin zu laut. Jedenfalls war ich nie derjenige, der der Norm entsprach.

Ihr schönstes Erlebnis?

Da fällt mir sofort ein: die WM-Bronzemedaille in Polen. Wir waren schon ein bisschen angeheitert, als wir dann beim Finale zugeschaut haben, von der Siegerehrung wissen auch nicht mehr alle alles. Ich wurde später in Belchatow, wo ich im Anschluss ja Klubvolleyball gespielt habe, geehrt, es wurde auf einem Platz in der Stadt sogar ein Stern mit meinem Namen und meiner Trikotnummer in den Boden eingelassen. In Deutschland hat unser Erfolg keinen interessiert.

Das schlimmste Erlebnis?

Mit großem Abstand: die verpasste Olympia-Qualifikation Anfang 2016 in Berlin. Mir war danach einfach nur schlecht. Später hatten wir alle nur noch Leere im Kopf. Klar hätte ich gerne Olympia miterlebt, das war mein großer Traum. Aber es sollte nicht sein.

Detailansicht öffnen Trauma in Berlin: Die verpasste Olympia-Qualifikation hat Tille nie ganz verwunden. (Foto: Conny Kurth/Imago)

Die deutschen Frauen spielen aktuell ihre Olympia-Qualifikation in Polen, die Männer Ende September in Brasilien. Ihre Chancen gelten als minimal. Warum ist der DVV-Auswahl international nicht der große Sprung geglückt, wie etwa den Basketballern?

Das Spielerpotenzial zu anderen Teams in Europa, wie Italien oder Polen, fehlt dem deutschen Volleyball. Das liegt am Stellenwert und auch an der Bezahlung. Wenn man sich das EM-Finale der Männer von Polen gegen Italien anschaut, bin ich mir ziemlich sicher, dass alle, die auf dem Feld standen, mit Volleyball Millionäre werden. Im deutschen Team sind das vielleicht zwei Spieler. Unser Sport wird in Deutschland nicht so wertgeschätzt. Daher hören auch viele Talente früher auf, als es eigentlich nötig wäre.

Nicht so Ihr jüngster Bruder Johannes: Er ist Deutschlands neue Zuspielhoffnung - und spielt beim Meister Berlin Volleys.

Das freut mich total für ihn, ich bin da sehr stolz, wenn ich ihn spielen sehe. Und ich bin mir sicher, dass da noch eine Schippe mehr geht und er noch weit vorankommt.

Und Leonhard, der Mittlere?

Er hat aufgehört mit Volleyball, zieht Anfang des Jahres höchstwahrscheinlich nach Südtirol ins Haus unseres Opas und arbeitet dort als Garten- und Landschaftsbauer.

Wie man hört, lässt sich die Familie Tille nicht nur in Südtirol nieder. Wie geht es mit Ihrem Eigenheim voran?

Das steht schon in Gernlinden, aber viel anpacken musste ich da nicht, es ist ein schlüsselfertiges Fertighaus. Das Eigenkapital fürs Haus habe ich mir angespart über die Jahre. Ein paar Kabel habe ich verlegt, und den Kindern habe ich versprochen, ihnen ein Bett zu zimmern. Ich baue ja gerne Sachen aus Holz.

Zum Schluss die wohl wichtigste Frage: Haben Sie denn im neuen Zuhause schon einen schönen Platz gefunden für Ihr jahrelang getragenes Markenzeichen - den gelben Schnürsenkel, den Sie immer als Stirnband zweckentfremdet haben?

Das Problem ist, dass ich den gelben Schnürsenkel letzte Saison bei einem Vorbereitungsspiel verloren habe. Soweit ich mich erinnern kann, war das in Seefeld. Wenn der Hausmeister ihn also noch findet, kann er ihn gerne herschicken, aber das ist wohl jetzt ein bisschen spät. Der Ersatz in Weiß, tja, der ist noch in meiner Sporttasche. Und die liegt jetzt ganz hinten im Schrank.