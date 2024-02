Chiles Fußball hatte in den letzten Jahrzehnten ein paar Schwierigkeiten, Standards zu setzen. Abgesehen von der einen oder anderen bizarren Affäre. Unvergessen, wie sich die halbe Nationalmannschaft 2011 inklusive des vormaligen Leverkuseners und späteren FC-Bayern-Profis Arturo Vidal am Vorabend eines WM-Qualifikationsspiels die Lampen bei einer Tauffeier der Tochter von Spielmacher Jorge Valdivia komplett ausschoss, "ich schenke halt gut ein", sollte Jahre später Valdivias Frau entschuldigend einwerfen. Oder wie Vidal während der Copa América 2015 einen fabrikneuen Ferrari Testarossa nach einem zapfenstreichsprengenden Casino-Besuch im Straßengraben versenkte; offenbar glaubte Vidal, seine Strähne am Black-Jack-Tisch stehe in direktem Zusammenhang mit dem Konsum von einem Mischgetränk, das neben Bitter Lemon und Eiswürfeln auch gehörige Portionen Wodka enthielt. Nun stieß Chiles Fußball doch in neue Dimensionen vor. In der Sparte "offizielle Spielerpräsentationen", aus Anlass der Rückkehr Vidals zum Stammklub Colo Colo.