Trainer des VfL:Wolfsburg trennt sich von Niko Kovac

Der VfL Wolfsburg hat sich offenbar von Trainer Niko Kovac getrennt. Das melden die Bild-Zeitung und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung, nachdem der Fußball-Bundesligist am Samstag zu Hause 1:3 gegen den FC Augsburg verloren hatte. Der Werksklub war für eine Reaktion zunächst nicht zu erreichen. Wolfsburg gewann unter Kovac keines der letzten elf Liga-Spiele, mit 25 Punkten aus den 26 Saisonspielen liegt der VfL längst näher an der Abstiegszone als an den angepeilten internationalen Plätzen.