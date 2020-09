In New York nehmen neun Mütter teil: Neben Serena Williams fallen vor allem die Geschichten von Zwetana Pironkowa und Viktoria Asarenka auf - und sorgen für wichtige Veränderungen.

Von Jürgen Schmieder, New York/Los Angeles

Das Racket von Garbiñe Muguruza hatte nicht die geringste Chance aufs Weiterleben, obwohl es sich wirklich tapfer gewehrt hatte. Es war intakt geblieben, als es die Spanierin zu Boden gehämmert und über den kompletten Platz geschleudert hatte; am Ende des ersten Satzes jedoch, da gab es sich seinem Schicksal hin und zerbrach an genau der Stelle, die Herz genannt wird. Es zerbrach in diesem Moment, das war deutlich zu sehen, auch etwas in Muguruza, sie hatte danach überhaupt keine Chance mehr in einer Partie, die sie davor weitgehend dominiert hatte. Sie verlor 5:7, 2:6, und mindestens so interessant, wie das passieren konnte, war: gegen wen.

Auf der anderen Seite des Netzes stand Zwetana Pironkowa (Bulgarien), die vor den US Open drei Jahre lang kein Match absolviert hatte und in der Weltrangliste derzeit nicht geführt wird. Sie wird von Tennisfans verehrt aufgrund ihrer aggressiven und ausgebufften Spielweise, die gerade auf schnellen Plätzen wie jenen in Flushing Meadows in diesem Jahr zu spektakulären Szenen und bei Erfolg zu erstaunlichen Brüchen in Partien führt. Gefürchtet wird sie vor allem von Top-Spielerinnen. In den 13 Jahren ihrer Profikarriere (von denen sie nur zehn gespielt hat) schaffte sie es zwar nie über Weltranglistenplatz 31 hinaus - der Sieg gegen Muguruza indes war bereits der 21. gegen eine Top-20-Spielerin.

Murray scheitert Zwei Tage nach seinem Kraftakt in der ersten Runde ist der ehemalige Weltranglisten-Erste Andy Murray bei den US Open gescheitert. Der 33 Jahre alte Schotte musste sich am Donnerstag (Ortszeit) dem 20-jährigen Kanadier Felix Auger-Aliassime 2:6, 3:6, 4:6 geschlagen geben. Am Dienstag hatte Murray den Japaner Yoshihito Nishioka noch in 4:38 Stunden niedergerungen. Doch in der zweiten Runde war der US-Open-Champion von 2012 chancenlos. Nach 2:07 Stunden nutzte Auger-Aliassime seinen ersten Matchball. "Je mehr Turniere und Matches du spielst, desto mehr bekommst du die Robustheit für deinen Körper zurück", sagte Murray, der Anfang 2019 seine Karriere bereits beenden wollte. "Nach aktuellem Stand" wolle er nun auf Sand nur die French Open spielen. DPA

Der Grund für die drei Jahre währende Pause: ein Sohn. "Ich wollte mir die Zeit nehmen, diese Erfahrung voll auszukosten. Ich war davor mehr als zehn Jahre lang dauernd unterwegs, ich war müde", sagt Pironkowa, die während der Babypause das Unternehmen Pironec gründete, das Wohlfühlklamotten für Sportlerinnen herstellt. Das Leben war gut zu ihr, und doch fehlte ihr bei aller Zufriedenheit was: "Manchmal braucht man eine Herausforderung, um wieder frisch zu werden und sich weiterzuentwickeln. Ich kann jetzt schon sagen: Es hat sich gelohnt."

Pironkowa, die am Finaltag der Frauen in einer Woche ihren 33. Geburtstag feiern wird, ist eine von neun Müttern bei diesen US Open. Die berühmteste ist Serena Williams (USA), die ihre Zweitrundenpartie am Donnerstag locker gewann und bei diesem Turnier siegen soll. So sieht es zumindest die Dramaturgie der Veranstalter vor, die Williams stets am kühleren Abend spielen und sie entgegen dem ursprünglichen Sicherheitsprotokoll in einem Miethaus nächtigen lässt. Williams sagt über die Privilegien, die sie sich aufgrund ihrer Erfolge verdient hat: "Ich brauche diese Ruhe und Gelassenheit, um ordentlich spielen zu können."

Detailansicht öffnen Serena Williams. (Foto: Frank Franklin II/AP)

Williams könnte mit ihrem 24. Grand-Slam-Titel nicht nur mit Margaret Court gleichziehen, sie wäre nach Court (Australian Open 1973), Evonne Goolagong (Australien, Wimbledon 1980) und Kim Clijsters (US Open 2009) auch erst die vierte Spielerin der Geschichte, die nach der Geburt eines Kindes eines der vier großen Turniere gewinnen würde. Clijsters, 37, war in diesem Jahr nach erneuter, diesmal sieben Jahre langer Pause auch dabei und trotz der Niederlage gegen die gesetzte Jekaterina Alexandrowa (Russland) zufrieden: "Es fühlte sich gut an, mal sehen, wie es nun weitergehen wird."

Die anderen Mamis bei den US Open: Kateryna Bondarenko (Ukraine), Patricia Maria Tig (Rumänien) und Olga Goworzowa (Belarus) schafften es in die zweite Runde, Tatjana Maria (Deutschland) und Vera Swonarewa (Russland) verloren jeweils die erste Partie. Die zweimalige Australian-Open-Siegerin Viktoria Asarenka (Belarus) besiegte am Donnerstag ihre auf Platz fünf gesetzte Landsfrau Aryna Sabalenka überraschend deutlich mit 6:1, 6:3. "Mein Leben hat erst begonnen, als ich Mutter wurde", sagte Asarenka, die in der Vorwoche das Turnier in New York gewonnen hatte, nach der Partie: "Es hört nicht auf, man darf als Mutter berufliche Ziele und Träume haben. Das ist die Botschaft, die ich an andere Mütter senden will: Sie sollen tun dürfen, was immer sie wollen."

Detailansicht öffnen Zwetana Pironkowa. (Foto: Chaz Niell/Imago/Icon SMI)

Wegen eines Sorgerechtsstreits (ihr Sohn Leo durfte den US-Bundesstaat Kalifornien nicht verlassen) nahm sie nicht an den US Open 2017 teil, seitdem will sie bessere Bedingungen für Tennismamas schaffen. Das kann Kinderbetreuung bei Turnieren sein, eine Schwangerschaftskollektion für Sportlerinnen von Hersteller Nike (kommt im September) oder finanzielle Unterstützung. Tennisprofis sind ja selbständige Unternehmer, bei einer Pause fehlen nicht nur Prämien, sondern bisweilen auch Sponsorengelder, weil in vielen Verträgen tatsächlich nicht vorgesehen ist, dass jemand eine Babypause benötigen könnte. Dagegen kämpft Asarenka, inzwischen oft mit Erfolg.

Die spannendste Geschichte, bei allem Respekt vor allen Müttern, ist die von Pironkowa, weil sie ein paar Elemente zusammenführt, die wichtig sind für Tennismamas. Der Frauen-Verband WTA hat sein Reglement dahingehend geändert, dass Pironkowa bei der Rückkehr in der Weltrangliste dort geführt wird, wo sie vor der Babypause gestanden hatte (Platz 123): "Ich kann zwölf Turniere mit diesem Ranking spielen, darunter zwei Grand Slams." Sie war wegen einiger Absagen direkt fürs Hauptfeld qualifiziert, und sie glaubt, dass ihr die Pause wegen der Corona-Pandemie geholfen habe: "Ich wollte im Frühjahr zurückkehren, doch nun konnte ich länger trainieren - und es ist jetzt natürlich eine Chance für mich, weil allen anderen ebenfalls die Matchpraxis fehlt."

Detailansicht öffnen Viktoria Asarenka. (Foto: Robert Deutsch/USA TODAY Sports)

Der Tennissport tut tatsächlich einiges, um Müttern die Rückkehr zu erleichtern, auch jetzt bei den US Open. Pironkowa ist ohne die Familie angereist, es sind maximal drei Begleiter erlaubt, alle müssen im gleichen Hotel wohnen - das ist vielen zu riskant. Auf manchen Plätzen werden auf den Leinwänden neben dem Spielfeld Freunde oder Familie der Teilnehmer gezeigt. "Mein Sohn hat meine Partien gesehen und mich angefeuert, ich habe später Videos gesehen", sagt Pironkowa, deren gut gelaunte und erfolgreiche Rückkehr offenkundig auch andere Spielerinnen inspiriert. "Es geht im Leben nicht nur um Tennis", sagt zum Beispiel die Französin Kristina Mladenovic: "Man beobachtet das und überlegt, ob man es selbst auch tun könnte."

Es hat viele kleine Schritte gegeben in den vergangenen Jahren, die dazu geführt haben, dass jemand wie Pironkowa nach drei Jahren Pause gleich beim ersten Turnier in die dritte Runde vordringt (sie spielt am Samstag gegen Donna Vekic) oder dass Williams die Favoritin bei einem Grand-Slam-Turnier ist. Apropos Babyschritte: Wie wäre es denn, wenn jemand den Kameraleuten beim Tennis sagt, dass sie beim Seitenwechsel den Frauen nicht dauernd frontal zwischen die Beine filmen sollen? Strafe bei Nichtbeachtung: ein Hieb auf die Finger mit dem kaputten Schläger von Muguruza.