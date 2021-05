Von Milan Pavlovic, Leverkusen

Der Blick ging immer wieder zum Spielfeldrand. Da stand, gefühlt seit einer Viertelstunde, Sven Bender, 32, und wartete auf seine späte Einwechslung in seinem letzten Heimspiel als Fußballprofi vor seiner Frühpensionierung. Aber das zog sich. Denn auf dem Platz war es wider Erwarten ernst geworden.

Die letzten Minuten der Partie gegen Union Berlin wurden zum Sinnbild des Leverkusener Halbjahrs: Es stand 1:1, das würde dem Werksklub reichen, um die oft frustrierende Saison wenigstens auf einem Europa-League-Platz zu beenden. Aber diese zeckigen Gäste aus der Hauptstadt besaßen nach dem Ausgleich die Dreistigkeit, auf den Sieg zu drängeln, mit vier Offensivkräften und Max Kruse in vorderster Front. Die Leverkusener reagierten verdutzt, sie begannen, die Bälle wild wegzuprügeln, wenn sie nicht gerade wieder Chancen zu verheißungsvollen Kontern vermasselten. Und draußen wartete Bender.

Diese Berliner würden doch nicht etwa diese Abschiedsgeste stören und Bayer 04 obendrein zwingen, am letzten Spieltag in Dortmund zu punkten, um Platz sechs zu sichern? Nein, das taten die Unioner dann doch nicht. Und so wurde der Nachmittag zum Wunschkonzert: Bayer bekam Platz sechs, Union Platz sieben (und die unverhoffte Chance auf die neue Conference League). Und Sven Bender seine Sekunden auf dem Platz - das war, nach 15 beinharten Profi-Jahren, mehr als sein ebenfalls scheidender Zwillingsbruder Lars sagen konnte, der vor dem Spiel im leeren Stadion in Straßenkluft verabschiedet und zum siebten Ehrenspielführers des Vereins ernannt wurde.

Lars Bender war verletzt, mal wieder, das sprang bei Leverkusen nur deshalb nicht sogleich ins Auge, weil dem Werksteam wie so oft in dieser Spielzeit mehr als ein halbes Dutzend hochkarätiger Kicker abging. Zu den langzeitverletzten Arias (Schienbein), Baumgartlinger (Kreuzband), Fosu-Mensah (Kreuzband), Alario (Sehne), Bailey (Zeh), Sinkgraven (Innenband) gesellte sich auch der formstarke Palacios (Adduktoren) kurzfristig zum Bayer-Lazarett, dafür kehrte Charles Aránguiz als Sechser in die Startelf zurück.

Stellt Leverkusen Wolf nicht fest an, kehrt dieser zum DFB zurück

Der Chilene zeigte sich verbessert gegenüber seinen desolaten Auftritten des Frühjahrs, aber die Kontrolle über das Spiel übernahmen dennoch die gewohnt galligen Gäste. Sie agierten cleverer und gefälliger, nur richtige Chancen blieben aus, sieht man von einem Minimalabseitstor von Max Kruse ab (21. Minute) und einem Kruse-Schuss, den Lukas Hradecky aus dem kurzen Eck fischte. Das Beste, was in dieser Phase über Leverkusen zu sagen war: Das Team vermied jede Art von Hektik oder Panik, die in den erfolglosen ersten Monaten dieses Jahres aufkamen, wenn es nicht gleich rund lief. Die Gelassenheit ist vermutlich Hannes Wolf zuzuschreiben, der als Nachfolger von Peter Bosz mehr Stabilität gebracht hat, in Fragen der Attraktivität allerdings einiges opferte. "Es siegt der Pragmatismus und die Freude über das Erreichen des Ziels", sagte der 40-Jährige.

Die Verantwortlichen lassen weiterhin offen, ob Wolf auch im nächsten Jahr Bayer-Coach bleibt, mehr Spektakel mit dem Spektakel-Kader wäre ihnen schon recht. Ein Kandidat ist er auf jeden Fall - im Gegensatz zum Dortmunder Edin Terzic. "Ich habe zwei Superjobs", sagte der vom DFB ausgeliehene Wolf lächelnd, einen werde er in der nächsten Saison ausüben. Die Partie gegen Union analysierte er auch treffend: "Wir können sicher besser Fußball spielen." Bis zum ersten Torschuss seiner Elf dauerte es 25 Minuten - bis zum schmeichelhaften 1:0 dann allerdings nur eine Minute länger. Da ließen die Gäste dem eher notorisch ungefährlichen Linksverteidiger Wendell doch ein bisschen arg viel Platz und Zeit am Strafraumeck, und so konnte der Brasilianer den Ball scharf in die Mitte bringen, wo sich der Teenager Florian Wirtz neben Andrich freigestohlen hatte und aus kurzer Distanz traf (27.). Vor einer Woche beim 0:0 in Bremen hatte Wirtz bei einer nahezu identischen Situation zwei Zehen weit im Abseits gestanden - diesmal nicht.

Detailansicht öffnen Ein Leverkusener trifft gegen Leverkusen: Der nach Berlin ausgeliehene Stürmer Joel Pohjanpalo (Nummer 9) erzielt das 1:1 für Union. (Foto: Jürgen Schwarz/Imago)

Danach versuppte die Partie eine Weile, bis der von Leverkusen nach Köpenick ausgeliehene Joel Pohjanpalo nach seiner Einwechslung traf (72.) und nach mehr gierte. Es blieb aber beim 1:1, auch weil Diabys Schuss vom Unioner Schlussmann Luthe an die Latte gelenkt wurde (74.). Leverkusen kann nun gelassen nach Dortmund fahren, Amiri und Tapsoba verschafften sich durch Gelbsperren sogar einen freien Nachmittag. Union hingegen könnte durch einen Erfolg gegen Leipzig am 34. Spieltag Platz sieben sichern. Wenn Trainer Fischer nicht doch ein verkappter Schauspieler ist, erfuhr er das tatsächlich erst durch den nach Abpfiff verteilten Spieltagszettel: "Wenn wir das gewinnen...", entfuhr es ihm, "das ist ja verrückt!" Auf Spurensuche war Verteidiger Marvin Friedrich, denn "so genau weiß ich immer noch nicht", was der neue Uefa-Wettbewerb bringt, "aber wir nehmen das sehr gerne mit". In einem sind sich die Berliner aber einig: "Wenn du am 33. Spieltag da stehst", sagte Torwart Andreas Luthe quasi stellvertretend, "hat es seinen Grund." Und zwar den, dass Union Platz sieben verdient hätte.