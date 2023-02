Die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich führt ein Leben zwischen Bomben und Kunststoffbahnen. Ihre Wettkämpfe interpretiert die Hochspringerin längst als politische Botschaften an das IOC und seine Russland-Pläne.

Von Ewald Walker, Cottbus

Es waren dramatische Tage, die die Hochspringerin Jaroslawa Mahutschich zu Beginn des vergangenen Jahres erlebte. In den Morgenstunden des 24. Februar wachte sie in Dnipro, der viertgrößten Stadt der Ukraine, rund 400 Kilometer südöstlich von Kiew, durch zwei heftige Detonationen auf. "Was ist das?", fragte sie ihren Vater. "Es ist Krieg", sagte er.