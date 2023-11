Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation die Tabellenführung in ihrer Gruppe übernommen. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo siegte am Dienstag in Essen gegen Polen 3:1 (0:1) und zog damit an den Gästen vorbei. Die DFB-Auswahl gewann auch ihre vierte Partie, die punktgleichen Polen verloren im fünften Spiel erstmals.