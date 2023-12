Das Ergebnis dieses Treffens war mit Spannung erwartet worden - und dann folgte am späten Freitagnachmittag die Nachricht, dass es gar nicht stattgefunden hat. Eigentlich hätten sich die zerstrittenen Parteien des TSV 1860 München treffen wollen, um nach einem halben Jahr ohne sportlichen Chef vielleicht doch noch einen neuen Sport-Geschäftsführer zu bestellen, den der mittlerweile abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist dringend benötigt. Der für den Posten designierte Christian Werner wird jetzt auch noch die Feiertage abwarten müssen. Der Grund für den Ausfall am letzten Werktag vor Weihnachten: Ein Vertreter der Investorenseite hatte krankheitsbedingt abgesagt. Das e.V.-nahe Fanportal sechzger.de hatte zuerst berichtet und dabei erwähnt, das Mitglied fühle sich derart unwohl, dass es auch an der online geplanten Sitzung nicht teilnehmen könne. Unklar ist jetzt nicht nur, wann, sondern auch wie es weitergeht: Womöglich wird die Gesellschafterversammlung, also das e.V.-Präsidium, dank der 50+1-Regelung nun sofort einen Sportdirektor bestimmen. Wer wann wieder mit wem spricht, weiß vermutlich nicht einmal das Christkind.