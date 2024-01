Der Dauerzwist beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München zwischen Stammverein (e.V.) und Investorenseite ist Ende dieser Woche mal wieder eskaliert. Interessanterweise war der Blick in den Tagen zuvor weit zurückgegangen, quasi zum Ursprung der Eskalation, in den Januar 2023. Vor mehr als einem Jahr schrieb e.V.-Präsident Robert Reisinger den Vizepräsidenten eine E-Mail, aus der nun die Abendzeitung zitierte. "Hallo, folgende Mail würde ich gerne noch heute Abend an die beiden Geschäftsführer senden" - also an den mittlerweile geflüchteten Sportchef Günther Gorenzel und an den noch im Amt befindlichen Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer, dessen Vertrag das Präsidium nun zum 30. Juni dieses Jahres auslaufen lässt. Reisinger schrieb: "Ich fühle mich von beiden nur noch hintergangen."

Reisinger legte ein Schreiben bei, das er den Geschäftsführern damals zusenden wollte - wozu es aber nie kam. Darin heißt es: "Sehr geehrter Herr Gorenzel, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ich es mittlerweile bedauere, den Wunsch des Mitgesellschafters, Ihnen die Kündigung zum 30.6.2023 bis 31.12.2022 auszusprechen, nicht nachgekommen bin. Fühlen Sie sich also bereits heute zum 30.6.2024 gekündigt." Auch Pfeifer wollte er "bereits heute die Kündigung zum 30.6.2024" aussprechen. Ende Januar nahm Gorenzel dann die von Reisinger geforderte Trennung vom damaligen Trainer Michael Köllner vor - der Präsident war befriedet. Und die Tatsache, dass Pfeifer die Vertreter des e.V.-nahen Fanportals sechzger.de nicht mehr zu Pressekonferenzen zuließ, reichte dem Präsidium dann wohl auch nicht aus, um die wütende E-Mail wirklich abzusenden. Letztlich muss Pfeifer qua 50+1, dem Machthebel der Stammvereine im deutschen Profifußball, nun aber tatsächlich zu dem angekündigten Termin gehen.

Dass sich die E-Mail, die nie verschickt wurde, dann viel später noch an alle möglichen Beteiligten verbreitete, hat nun sehr aktuelle Konsequenzen. Am Donnerstagabend entzog der Verwaltungsrat des e.V. Vizepräsident Hans Sitzberger in diesem Zusammenhang das Vertrauen: "Mit seiner Entscheidung reagiert der Verwaltungsrat unter anderem auf schwerwiegende Indiskretionen im Zusammenhang mit vertraulicher Korrespondenz innerhalb des Präsidiums", teilte das Gremium mit. Der Entzug des Vertrauens habe "noch keine Abberufung zur Folge. Eine solche ist nur durch die Mitgliederversammlung möglich."

Indiskretionen? Hans Sitzberger bestreitet, Interna weitergegeben zu haben, und spricht von "Diffamierung"

Sitzberger bestritt in einem Statement auf seiner Facebook-Seite am Freitag jede Indiskretion: "Ich habe zu keinem Zeitpunkt Interna aus vertraulicher Korrespondenz des Präsidiums an die Öffentlichkeit gegeben, weder an die Presse, noch an den Mitgesellschafter, an niemanden." Der 70-Jährige spricht von "Diffamierung". Er sei aus einem anderen Grund vom Verwaltungsrat zum Rücktritt aufgefordert worden, dem aber nicht nachgekommen. Über die Argumentation des Verwaltungsrats wird bald Genaueres bekannt werden: Er hat am Freitag die Abberufung des Vizepräsidenten empfohlen, nun steht eine außerordentliche Mitgliederversammlung an.

Und damit wieder zurück in die Vergangenheit: Die Situation eskalierte zu Jahresbeginn 2023 weiter. Investor Hasan Ismaik zürnte ob der Entlassung Köllners und wollte wiederum seinerseits Gorenzel loswerden (was Reisinger nun eben nicht mehr wollte). Und es stellte sich auch die Frage, wer eigentlich neuer Trainer werden sollte. Letztlich standen die zerstrittenen Gesellschafter Mitte Februar dann doch kurz vor einer Einigung, was Gorenzel anging. Hier kommt Achim Beierlorzer ins Spiel - der stattdessen dann beim Ligakonkurrenten SSV Jahn Regensburg als Sportchef anheuerte, mit dem er derzeit auf einem Aufstiegsplatz steht. Die e.V.-Vertreter hätten Beierlorzer, der zuvor schon in Regensburg, Köln, Mainz und als Co-Trainer bei RB Leipzig gearbeitet hatte, gerne als neuen Trainer des TSV 1860 gesehen. Die Argumente, etwa Erfahrung, Außendarstellung, Bezahlbarkeit und regionale Herkunft, schickte e.V.-Aufsichtsrat Sebastian Seeböck an Ismaiks Bruder Yahya, ebenfalls Mitglied in dem Gremium. Yahya Ismaik antwortete ihm, man solle lieber nach einer Lösung "outside the box", also unkonventionellen Kandidaten, Ausschau halten.

Die Investorenseite wollte prüfen, ob man Gorenzel auch fristlos entlassen könne

Die e.V.-Vertreter gingen nach langem Hin und Her dann offenbar von einem "Deal" aus - diese Formulierung benutzte jedenfalls Beiratsmitglied Nicolai Walch in einer E-Mail, die der SZ vorliegt: "Beim Deal war doch HAMs (Ismaiks Firma; d. Red.) Part die notwendige Zustimmung bzgl. Etat." Die e.V.-Vertreter waren bereit, den Geschäftsführer Gorenzel zu entlassen, wenn dafür die Investorenseite dem Trainer Beierlorzer zustimmen würde. Ein Umlaufbeschluss zur Kündigung war jedenfalls schon verschickt, als e.V.-Anwalt Guido Kambli den Investorenvertretern am 17. Februar nochmals die vertraglich festgehaltenen Bedingungen verdeutlichte: "Ziffer 10.2 des Geschäftsführer-Dienstvertrages vom Januar 2019 regelt, dass die Gesellschaft berechtigt ist, den Geschäftsführer von der Verpflichtung zur Dienstleistung freizustellen, wenn die Gesellschaft den Geschäftsführer abberuft", schrieb Kambli. Damit verbunden sei allerdings "eine Einmalzahlung" in einer bestimmten Prozentzahl "der bis zum Vertragsende offenen Grund-Bruttovergütung(en)". Sprich: Gorenzel stand eine Abfindung zu. Er gehe davon aus, so Kambli, "dass eine solche Zahlung nicht im Budget enthalten ist, insofern muss bitte zusammen mit dem Umlaufbeschluss eine schriftliche Finanzierungszusage von HAM vorliegen".

Ismaiks Anwalt Frank Koch antwortete umgehend - auch diese Korrespondenz liegt der SZ vor: "Zum Thema Finanzierungszusage kann ich nichts sagen." Offenbar hegten die Investorenvertreter ohnehin die Hoffnung, Gorenzel gar nichts zahlen zu müssen - eventuell ganz im Gegenteil: Der Beirat mit je zwei Investoren- und e.V.-Vertretern werde "im Rahmen seiner Schadensminderungspflicht außerdem prüfen lassen, ob es die Möglichkeit gibt, den Vertrag mit Herrn Gorenzel außerordentlich zu kündigen und/oder Schadensersatzansprüche geltend zu machen, die mit einer Abfindung verrechenbar wären". Koch ergänzte: "Um die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung nicht zu gefährden, wird deshalb dieser Beschluss zunächst nicht kommuniziert, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind." Mit einem ähnlichen Vorgehen gegen den damaligen Geschäftsführer Thomas Eichin war der TSV 1860 unter der Geschäftsführung von Ismaik-Statthalter Anthony Power in der Saison 2016/17 aufgefallen - und letztlich vor dem Arbeitsgericht gescheitert. Wenig verwunderlich - auf die Frage, welche konkreten Vorwürfe 1860 bislang gegenüber Eichin gemacht habe, sagte dessen Anwalt Alexander Kirsch: "Null."

Das "Paket Beierlorzer" sei "nicht die beste Wahl im Interesse des Erfolgs von 1860", schrieb Aufsichtsratsmitglied Livingston

Auf Kochs Mail antwortete Präsident Reisinger knapp: "Was ist das für eine Story von wegen Schadensersatz und fristlose Kündigung? Da sind Nicolai (Walch; d. Red.) und ich auf keinen Fall dabei! BG RR." Und Walch ergänzte: "Ich muss sagen, dass ich nun sehr irritiert bin, wenn ich aus dem Nichts von Herrn Dr. Koch mitgeteilt bekomme, was der Beirat gemeinsam machen wird. Fristlose Kündigung, Schadensersatz, das kann ja wohl nicht sein?" Noch am Abend des 17. Februar schrieb Andrew Livingston, Aufsichtsratsmitglied der Investorenseite, dann: "Die HAM Vertreter haben den Vorschlag der Geschäftsführung (Beierlorzer; d. Red.) diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, die Zustimmung zu diesem zustimmungsbedürftigen Geschäft nicht zu erteilen." Das "Paket Beierlorzer" sei "nicht die beste Wahl im Interesse des Erfolgs von 1860", schrieb Livingston: "Am Beispiel von Herrn Jacobacci haben wir erläutert, dass wir seinen erfolgsorientierten Ansatz inspirierend finden."

So kam es also, dass Gorenzel Geschäftsführer blieb und Beierlorzer nicht Trainer wurde. Stattdessen erhielt die Geschäftsführung die Etatfreigabe für einen neuen Coach nur unter einer Bedingung: eben der Verpflichtung von Maurizio Jacobacci, wie die SZ damals berichtete. Am 25. Februar schrieb der Aufsichtsratschef, Investorenvertreter Saki Stimoniaris: "Sehr geehrte Geschäftsführer, haben Sie vielen Dank für Ihre Bemühungen. Der Aufsichtsrat hat sich in Anbetracht der Eilbedürftigkeit im Wege des Umlaufverfahrens abgestimmt und stimmt einer Etaterhöhung um EUR 25.000 zu, mit der Maßgabe, dass diese Mittel zum Abschluss eines Vertrages mit Herrn Jacobacci zu den uns in Ihrer Email mitgeteilten Konditionen verwendet werden. Beste Grüße, Saki."

Im Juni verließ Gorenzel den TSV 1860 freiwillig, die Kaderplanung wurde unter Jacobaccis Federführung weiterbetrieben. Gorenzels Nachfolger Christian Werner wurde über ein halbes Jahr später mittels 50+1 ins Amt gehievt. Jacobacci musste im Dezember gehen, sein Nachfolger ist Argirios Giannikis.