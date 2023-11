TSV 1860 München:Wer ist der Verein?

Man sollte es nicht für möglich halten beim TSV 1860 München , aber im Ursprung der neuesten Eskalation ging es wirklich mal um sportliche Fragen. Dass sich Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer und Präsident Robert Reisinger zuletzt gegenseitig herzliche Abneigung entgegenbrachten, geht auf die Frage zurück, wer auf der Trainerbank sitzen sollte. Zunächst entließ Pfeifer im Januar, wie es Reisinger für gut befunden hatte, Michael Köllner. Zum Bruch kam es dann wegen der Einstellung von Trainer Maurizio Jacobacci, der Wunschkandidat der Investorenseite war, Ende Februar. Anschließend erhielt Pfeifer vom Präsidium eine Abmahnung - und rückte in seiner Dauerposition zwischen den Stühlen der Gesellschafter merklich näher an den Sitz der Investorenfirma HAM.

Pfeifer war überaus optimistisch, für diesen Kurs der Zusammenarbeit mit den Investorenvertretern viele Sponsoren und auch e.V.-Vertreter auf seine Seite zu bringen. Das gelang ihm nicht in für ihn ausreichendem Maße. Dass der Transfersommer unter Jacobaccis Federführung und Beteiligung von HAM-Vertretern bislang recht mäßige Ergebnisse lieferte - mit dem Toto-Pokal-Aus beim Fünftligisten FC Pipinsried als negativem Höhepunkt -, spielt dabei nicht einmal die entscheidende Rolle. Vielmehr hat Pfeifer auch in den großen Fragen - Stadion, Erbpachtregelungen am Gelände, Finanzierung der Nachwuchsabteilung, Umgang mit Investorenkritik von Fans - kaum Ergebnisse oder Fortschritte präsentiert, die im Sinne des e.V. gewesen wären. Dass die KGaA gegen den e.V. als seinen per 50+1 maßgeblichen Gesellschafter juristisch wegen der Nutzung des Logos "Wir sind der Verein" vorgeht, sagt einiges - die Merchandising-GmbH der Profis gehört nämlich HAM, die Fanartikel des e.V. sind ihr ein Dorn im Auge. Umgekehrt betrachtet ist jedes neue T-Shirt ein weiterer Nadelstich gegen Ismaik. Wer ist der Verein?

Und die Investorengegner positionieren sich weiter. Reisinger hat den Aufsichtsrat ja verlassen - "Grund dafür ist der wiederkehrende Versuch, den Präsidenten des Vereins mundtot zu machen durch Verweis auf seine Verschwiegenheitspflicht als Aufsichtsrat", erklärte der Verwaltungsrat. Sein Nachfolger wird nun der sicher nicht weniger investorenkritische Thomas Probst.

Der Kurs des e.V. wird maßgeblich davon geprägt, wer im Verwaltungsrat sitzt. Im kommenden Jahr wird dieses Gremium neu gewählt. Der Hauptsponsor Die Bayerische, der den weithin beliebten Pfeifer stützt, hat gerade ein "Bündnis Zukunft" ins Leben gerufen - man darf davon ausgehen, dass dieses Bündnis den Verwaltungsrat besetzen möchte wie zuletzt 2018 das investorenfreundliche "Team Profifußball". Damals gab es ein großes Tamtam im erbitterten Wahlkampf - und am Ende eine noch größere Niederlage für die Oppositionellen. Diesmal ist die Gemengelage allerdings durchaus anders.