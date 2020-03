Es ist kaum vorstellbar, dass das Tour-Peloton nach den jüngsten Entwicklungen am 27. Juni in Nizza planmäßig losrollen kann. Oder doch?

Man tritt Christian Prudhomme, dem Direktor der Tour de France, nicht zu nahe, wenn man ihm ein durchaus stabiles Selbstbewusstsein attestiert. Und so überraschte es wenig, als der 59-Jährige vor zwei Wochen eine gewagte These in die Radsport-Welt setzte, die ihm demnächst noch mächtig auf die Füße plumpsen könnte. Nur zwei Weltkriege hätten die Tour de France bislang stoppen können, verkündete Prudhomme am 11. März im französischen TV entschlossen - als werde man dieses lästige Coronavirus schon noch irgendwie abschütteln wie einen entkräfteten Wasserträger auf einer der unerbittlichen Bergetappen der Tour. Drei Tage später hob die Welt-Gesundheitsorganisation die Krankheit in den Stand einer Pandemie.

Tatsächlich musste die große Schleife, die 1903 ins Leben gerufen wurde, bislang nur während der beiden Weltkriege ruhen. Aber die Tour, größer als eine globale Seuche?

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Der Sommer 2020 war mal als gewaltiges Sportjahr geplant, mit der Fußball-EM und den Olympischen Sommerspielen, mittlerweile ist der Kalender fast leergefegt. Nur ein paar Nationalheiligtümer wehren sich noch gegen eine Absage, die Tennistraditionalisten in Wimbledon etwa, und eben Prudhommes Frankreich-Rundfahrt. Letztere ist immerhin weitgehend als das drittgrößte Sportereignis der Welt anerkannt, hinter der Fußball-WM und den Sommerspielen, die ursprünglich kurz nach der Tour im kommenden Juli starten sollten und zuletzt hastig ins nächste Jahr geschoben wurden. Kaum vorstellbar, dass das Tour-Peloton nach den jüngsten Entwicklungen am 27. Juni in Nizza planmäßig losrollen kann. Oder doch?

"Wenn es keine Tour gibt, kann das ganze Modell des Radsports zusammenbrechen"

Die Tour ist nicht nur der größte Hingucker im Radsport-Kalender, sie ist für die Szene überlebenswichtig. Bei der Tour schauen alle hin, auch in den weniger radsportaffinen Ländern; darauf bauen die Sponsoren, die die Teams das ganze Jahr über finanziell tragen. Die Tour ist auch ein gewaltiger Marktplatz, die Fahrer steigern ihre Marktwerte, Teamchefs, Agenten und Sponsoren feilschen im Hintergrund um Verträge fürs kommende Jahr.

"Wenn es keine Tour gibt, kann das ganze Modell des Radsports zusammenbrechen", sagte Patrick Lefevere, der langjährige Eigentümer der Quick-Step-Equipe, zuletzt der Zeitung Het Nieuwsblad: "Und da mehrere Teams bereits unter dem Druck stehen, Sponsorengelder für 2021 zu finden, wird die Aufgabe im Falle einer Absage nur noch schwieriger." Lefevere führte an, dass sein Team in der Pandemie bislang 500 000 Euro verloren habe; nahezu alle Frühjahrsklassiker, bei denen seine Auswahl traditionell auftrumpft, wurden zuletzt ebenfalls vertagt: von Paris-Roubaix über Mailand-Sanremo bis hin zum Giro d'Italia.

Velon, ein Zusammenschluss diverser Profiteams, verkündete am Freitag zwar, dass man im April eine digitale Rennserie auflegen werde: mit mehreren Etappen, bei denen sich die Profis von ihren Home-Trainern aus einwählen können. Ähnliche Projekte hatte die Szene zuletzt immer wieder diskutiert, um neue Geschäftsfelder zu eruieren - aber ob das eine Branche rettet?

Es ist jedenfalls kaum vorstellbar, wie die analoge Tour in diesem Sommer über die Bühne rollen soll: über drei Wochen und mehr als 3000 Kilometer, mit rund zehn Millionen Zuschauern an der Strecke und Tausenden in den Etappenstädten. Das Corona-Virus hat auch Frankreich seit Wochen im Griff; die Tour wäre zumindest in diesem Juli, in dem noch längst kein Impfstoff zur Verfügung stehen soll, zumindest in ihrer ursprünglichen Fassung eine gewaltige Virenschleuder.