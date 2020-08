Von Johannes Aumüller

In etwas mehr als einer Woche will sich die Radszene in Nizza versammeln. Der Grand Départ steht an, der Auftakt für die dreiwöchige Schleife durch Frankreich - und schon abseits von allen Fragen des Corona-Themas gibt es vielerlei ungewöhnliche Aspekte. Erstmals seit langer Zeit geht es schon am ersten Wochenende ins Hochgebirge. Nach Jahren unter dem Diktat vom Team Sky/Ineos dürfte der sportliche Wettkampf ausgeglichener werden - auch wenn sich die Kader gerade noch schütteln und nach den früheren Tour-Champions Chris Froome und Geraint Thomas auch der Vorjahres-Dritte Steven Kruijswijk (Schulterbruch) nicht dabeisein wird, wie sein Jumbo-Team am Donnerstag mitteilte. Und dass Etappensieger und Ehrentrikot-Träger auf dem Podium von zwei Hostessen beglückwünscht werden, wird es auch nicht mehr geben. Stattdessen ist eine Flankierung durch eine Frau und einen Mann vorgesehen.

Aber wie ungewöhnlich das Rennen wird, das liegt vor allem an der Corona-Situation und ihrer Entwicklung. Je näher der Starttermin rückt, umso mehr ist die Frage, ob diese Tour wie von den Machern geplant durchgeführt werden kann.

Das Infektionsgeschehen in Frankreich verändert sich gravierend

Im April war die Rundfahrt vom klassischen Juli-Termin auf die Zeit vom 29. August bis zum 20. September verlegt worden. Doch kurz vor dem Start verändert sich nun das Infektionsgeschehen in Frankreich gravierend. Zuletzt wurden täglich mehr als 3500 Menschen am Tag positiv getestet - der höchste Wert seit dem Frühjahr. In verschiedenen Städten gilt auch in der Öffentlichkeit eine Maskenpflicht, darunter in Nizza und anderen Kommunen, deren Durchfahrt der Streckenplan vorsieht. Die Hauptstadt Paris, wo die Tour traditionell mit einem Rundkurs endet, wird von der Gesundheitsbehörde als besonders gefährdet eingestuft.

Auch im Radsport und speziell für die Tour haben sich die Verantwortlichen ein umfangreiches Konzept ausgedacht, wobei das natürlich besonders schwierig ist angesichts der Rahmenbedingungen: Die Tour ist ja normalerweise ein großes Straßen- und Volksfest, die Zuschauer kommen ganz nah ran an die Pedaleure.