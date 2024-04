Tischtennis:Saarbrücken bleibt Champion der Champions

Der 1. FC Saarbrücken hat den Titel in der Tischtennis-Champions-League erfolgreich verteidigt. Beim Finalturnier in eigener Halle besiegte der Bundesliga-Erste am Ostermontag den deutschen Meister Borussia Düsseldorf 3:2. Entscheidender Mann im Endspiel war der Slowene Darko Jorgic. Der 25-Jährige hatte bereits am Vortag beim 3:2 im Halbfinale gegen den TTC Neu-Ulm das fünfte Match gegen Dimitrij Ovtcharov gewonnen. Am Montag holte Jorgic gegen Dang Qiu den ersten und gegen Anton Källberg den dritten Punkt für den FCS.