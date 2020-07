Von Sven Haist, London

Eine angenehmere Begrüßung hätte sich Timo Werner kaum wünschen können. Ohne dass er überhaupt den Ball für den FC Chelsea berührt hatte, rollten ihm die Fans des Vereins bereits den blauen Teppich aus. In den sozialen Medien, in denen Werner seine ersten Schritte in London mit ein paar geflügelten englischen Worten dokumentierte, überschütteten ihn die Anhänger mit Komplimenten. Werner machte ihnen die Annäherung allerdings einfach: Seine Vorstellungsrunde am Montag auf dem Klubgelände absolvierte er in den Vereinsfarben. "Erstes Training, zum ersten Mal in Blau", kommentierte er seinen Blaumann-Trainingsanzug - der ihn natürlich nicht in Aktion als Monteur, sondern als Fußballer zeigte.

Bereits tags zuvor hatte Werner die Stamford Bridge inspiziert, die ehrwürdige Spielstätte des Klubs im Stadtteil Fulham. Dort machte er Bekanntschaft mit dem ehemaligen Weltklassetorhüter Petr Cech, der als Spieler mit Chelsea 2012 die Champions League gewann und im Vorjahr als Technischer Direktor zurückkehrte. Die Fernsehkameras mussten nicht mal nach Werner suchen, um ihn zu finden. Im leeren Stadion saß er für jeden sichtbar mittig auf der unteren Haupttribüne: Reihe R, Sitzplatz 104. Hinter einer Gesichtsmaske mit Klubemblem verfolgte er das 2:0 seines neuen Teams gegen Wolverhampton Wanderers. Der siebte Ligaheimsieg in Serie garantierte dem von Frank Lampard gecoachten Tabellenvierten die Qualifikation zur Champions League - und bewahrte Werner vor dem Gau, mit seinem Team zunächst in der unattraktiven Europa League antreten zu müssen. Mit der Unterschrift bei den Blues möchte sich Werner ja auf der ganz großen Bühne präsentieren.

Mit hochkarätigen Transfers soll der Abstand zu Liverpool und ManCity verkürzt werden

Seine kostspielige Verpflichtung für 53 Millionen Euro von RB Leipzig ist Teil des Investmentplans der Londoner in diesem Sommer, mit hochkarätigen Transfers die kriselnden Stadtrivalen Tottenham und Arsenal abzuhängen und den Abstand zu Meister FC Liverpool und zum Zweiten, Manchester City, aufzuholen. Nach dem Kauf von Torjäger Werner und dem marokkanischen Spielmacher Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam bietet der für die neue Saison gesicherte Geldfluss aus der Königsklasse die Basis, den ohnehin schon mondänen Kader mit weiteren Spielern der Kategorie "de luxe" aufzumöbeln.

Die Fans im snobistischen Chelsea sind seit dem Einstieg des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch 2003 verwöhnt, jedes Jahr neue, sündteure Profis präsentiert zu bekommen. Den Medienberichten auf der Insel zur Folge soll Chelsea sich bereits mit dem als Wunderkind gepriesenen Kai Havertz, 21, auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben - ein Abkommen mit Bayer Leverkusen über die Höhe der Ablöse fehlt allerdings noch. Kolportiert wird ein Betrag zwischen 75 und 100 Millionen Euro. Sofern ein Wechsel zustande kommt, würde das die deutsche Spielertradition bei Chelsea fortsetzen.