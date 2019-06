8. Juni 2019, 16:11 Uhr French Open Thiem setzt sich im Marathon-Duell durch

Dominic Thiem gewinnt im Halbfinale der French Open in fünf Sätzen gegen Novak Djokovic.

Das Match begann bereits am Freitag, wurde aber wegen des Wetters unterbrochen. Am Samstag gibt es erneut eine wetterbedingte Pause.

Im Finale am Sonntag trifft Thiem auf Rafael Nadal.

Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat durch einen Sieg gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Endspiel der French Open erreicht. Der 25-Jährige entschied das tags zuvor abgebrochene und am Samstag wegen Regens für eine Stunde unterbrochene Halbfinale gegen den 32 Jahre alten Serben mit 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 für sich.

Im Endspiel am Sonntag (15 Uhr) trifft Thiem in einer Neuauflage des Vorjahresfinals auf den elfmaligen Roland-Garros-Champion Rafael Nadal. Der Spanier hatte sich am Freitag gegen Roger Federer durchgesetzt. Djokovic verlor bei einem Grand Slam erstmals wieder nach zuletzt 26 Siegen.