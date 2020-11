Meldungen im Sportticker

Tennis, Zverev: Nach der klaren Auftaktniederlage gegen den Russen Daniil Medwedew steht Alexander Zverev bei den ATP Finals der acht besten Tennisprofis des Jahres bereits gewaltig unter Druck. Verliert die deutsche Nummer eins am Mittwoch auch gegen den Argentinier Diego Schwartzman, ist das prestigeträchtige Event in London für ihn mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bereits vorbei. "Jetzt ist es ein ganz normales Turnier für mich. Wenn ich verliere, bin ich draußen", sagte Zverev nach dem 3:6, 4:6 im ersten Gruppenspiel am Montagabend gegen Medwedew. Für den Russen war es der erste Sieg bei den ATP Finals in seiner Karriere überhaupt.

Er trifft nun am Mittwoch auf Novak Djokovic, der Schwartzman klar mit 6:3, 6:2 bezwang. Zverev hatte gegen Medwedew vor allem wieder große Schwierigkeiten beim eigenen Aufschlag und leistete sich sieben Doppelfehler, sechs davon allein im ersten Durchgang. Doch auch sonst fand Zverev nie seine Form, mit der zuletzt die beiden Turniere in Köln gewonnen und beim Masters-1000-Turnier in Paris im Finale gestanden hatte. "Ich war heute einfach nicht gut genug, um einen Top-Ten-Spieler zu schlagen", räumte der 23-Jährige enttäuscht ein. "Ich muss mich steigern, wenn ich hier ein Spiel gewinnen will."

Schwimmen, Rekord: US-Schwimmer Caeleb Dressel (24) hat einen Kurzbahn-Weltrekord über 100 m Lagen aufgestellt und dabei eine Schallmauer durchbrochen. Der Doppel-Olympiasieger von Rio 2016 und 19-malige Weltmeister blieb im Halbfinale der International Swimming League in Budapest in 49,88 Sekunden als Erster unter der 50-Sekunden-Marke. Dressel knackte die mehr als zwei Jahre alte Bestmarke des Russen Wladimir Morossow (28) um 0,38 Sekunden. Über die 100 m Freistil wurde Dressel am Montag ebenfalls Erster und stellte mit 45,20 Sekunden einen US-Rekord auf. Vor drei Jahren hatte er an gleicher Stätte sieben Goldmedaillen bei der Weltmeisterschaft (50 m) gewonnen.

Fußball, Afrika: Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal und seine Kollegen der Fußball-Nationalmannschaft von Gabun haben die Nacht vor dem Afrika-Cup-Qualifikationsspiel in Gambia am Flughafen der Hauptstadt Banjul verbracht. Der ehemalige Dortmunder begleitete die nervenzehrende Wartezeit ausführlich in den Sozialen Medien. Die Spieler schliefen vor dem Duell am Montag teilweise auf dem blanken Boden. Anscheinend waren die Ergebnisse von Coronatests nicht rechtzeitig eingetroffen, Gambia verweigerte der Mannschaft daher nach der Landung kurz vor Mitternacht zunächst die Einreise. "Danke für die Extramotivation, Gambia", schrieb Aubameyang um 5.56 Uhr am Montagmorgen aus dem Mannschaftsbus. Seine Mannschaft sei "bereit wie nie zuvor" und hungrig nach Fußball: "Egal, wie es ausgeht, wir haben schon gewonnen, wenn ich in die Gesichter unserer Spieler schaue. Verdammt noch mal, auf geht's!"