Tennis:Nadal verpasst Australian Open

Tennisspieler Rafael Nadal verpasst die Australian Open. Dies gab der 37 Jahre alte Spanier am Sonntag bekannt. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger hatte bei seinem Comebackturnier in Brisbane nach einem Jahr Pause erneut eine Verletzung erlitten, die seine Teilnahme am ersten Grand Slam des Jahres in Melbourne (14. bis 28. Januar) unmöglich macht. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskelverletzung, allerdings nicht an der Stelle, an der er seine schwerwiegende Blessur hatte.