Tennisprofi Maximilian Marterer hat erstmals seit mehr als fünf Jahren wieder ein Halbfinale auf der ATP-Tour erreicht. In Antwerpen setzte sich der 28 Jahre alte Nürnberger gegen Hugo Gaston aus Frankreich 6:3, 6:2 durch und steht damit zum zweiten Mal in der Runde der letzten Vier. Am Samstag spielt Marterer, der in Antwerpen über die Qualifikation ins Hauptfeld eingezogen war, gegen den Kasachen Alexander Bublik um den Einzug in sein erstes ATP-Endspiel.