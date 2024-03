Die einstige Weltranglistenerste Angelique Kerber hat ihren Aufschwung in Miami nicht bestätigt. Im Erstrundenduell zweier früherer US-Open-Siegerinnen unterlag sie der US-Amerikanerin Sloane Stephens 2:6, 3:6. Der 36-jährigen Kerber gelang es nicht, an ihre beachtliche Leistungssteigerung vom Turnier in Indian Wells anzuknüpfen. Dort war die dreimalige Grand-Slam-Siegerin erst im Achtelfinale an ihrer Freundin Caroline Wozniacki aus Dänemark gescheitert und war mit Selbstvertrauen nach Florida weitergereist.