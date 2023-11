Für Tennisspielerin Laura Siegemund haben ihre ersten WTA-Finals mit einem überraschenden Sieg begonnen: An der Seite ihrer Doppelpartnerin Wera Swonarewa setzte sich Siegemund, 35, im Auftaktmatch in Cancun in Mexiko gegen die Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova 6:3, 6:7 (6), 10:5 durch. Die siebenmaligen Grand-Slam-Siegerinnen Krejcikova/Siniakova hatten die WTA-Finals 2021 gewonnen, 2022 standen sie im Finale. Siegemund und Swonarewa spielen nun gegen Coco Gauff/Jessica Pegula (USA) sowie gegen Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Kanada/Neuseeland).