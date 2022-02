SZ: Sport ist...?

Markus Pannermayr: ... für mich einfach die beste Möglichkeit, immer wieder das innere Gleichgewicht zu finden.

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Selbst würde ich mir gern "ganz ordentlich" attestieren, meine Kinder würden aber sicher auf "ausbaufähig" plädieren.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Ich schwinge mich schon nach wie vor gerne auf, zunehmend allerdings in dem Bewusstsein, dass danach die Einkehr lockt.

Sportunterricht war für Sie?

Auf alle Fälle besser als Kunsterziehung.

Ihr persönlicher Rekord?

Eine Festveranstaltung mit zwölf Redebeiträgen, aber das hat ja nicht wirklich was mit Sport zu tun. In Betracht käme eine Bergwanderung mit dem Sohn im Sommer 2019: ordentlich Höhenmeter und ungefähr 35 Kilometer Länge. Wir kamen zwar erst deutlich nach Sonnenuntergang in die Ferienwohnung zurück, das Abendessen hat aber selten so gut geschmeckt.

Stadionbesucher oder Fernsehsportler?

Bei den Straubing Tigers auf alle Fälle unser Pulverturm - Eishockey kommt nur im Stadion wirklich rüber!

Bayern oder Sechzig?

Tatsächlich ist Blau meine Lieblingsfarbe, im Fußball aber eindeutig Rot.

Ihr ewiges Sport-Idol?

Walter Röhrl - obwohl ich gar nicht Motorsport-Fan bin. Er ist für mich ein echter Ausnahme-Sportler. Vor ein paar Jahren habe ich ihn beim Mountainbiken im Bayerischen Wald getroffen. Ich habe ihn fast nur von hinten gesehen, er ist immer noch so unglaublich fit.

Ein prägendes Erlebnis?

Ein wunderschöner Skitouren-Tag im Sella-Stock und durch das Mittagstal. Mit dabei: ein versierter einheimischer Bergführer und ein hervorragender Brauereichef. Mit dieser Begleitung ist man auf alle Eventualitäten vorbereitet!

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasieger?

Meine Lieblingsdisziplin: bei der Eröffnung des Straubinger Gäuboden-Volksfests den prominenten politischen Festrednern kostspielige Zusagen für meine Heimat herausleiern.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würden Sie gerne das Trikot tauschen?

Während ich fieberhaft überlege, ruft mir meine Büroleiterin gerade "Schweinsteiger" zu. Ich würde ihr dieses Vergnügen von Herzen gönnen!

