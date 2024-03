Internationaler Fußball:Keine Namensrechte für "Super League"

Nächster Rückschlag für die Fußball-"Rebellen": Eine europäische "Super League" wird es nicht geben - zumindest nicht unter dem seit Jahren angedachten Namen. Im Streit um die Markenrechte an dem Namen habe die dänische "Superliga" einen Sieg errungen, hieß es in einem Statement am Mittwoch. "Wir sind sehr froh, dass die EU-Markenbehörde zugestimmt hat, dass die Marke ,THE SUPER LEAGUE' in der EU den Wert verletzen wird, den die dänischen Vereine in die 3F Superliga investiert haben", sagte Superliga-Chef Claus Thomsen in einer Mitteilung.