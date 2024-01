Sieg im Slalom:Linus Straßer gewinnt in Kitzbühel

Linus Straßer hat den Weltcup-Slalom von Kitzbühel gewonnen und den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der Münchner raste am Sonntag beim wichtigsten Torlauf der Saison dank eines famosen zweiten Laufes zum Erfolg. Der 31-Jährige vom TSV 1860 München verwies Kristoffer Jakobsen aus Schweden (+0,14 Sekunden) und den Schweizer Daniel Yule (+0,20) auf die weiteren Plätze.

Vor Straßer hatten auf dem berühmten "Ganslernhang" aus DSV-Sicht nur Felix Neureuther (2010 und 2014), Armin Bittner (1989) und Neureuthers Vater Christian (1979) gewonnen. Für Straßer war es der vierte Sieg im Weltcup, der dritte in einem Slalom nach Zagreb 2021 und Schladming 2022.

Straßer war "extrem stolz", im Ziel vergoss er ein paar Tränen. "Das Ziel war, ich will eine Gams mit heim nehmen, unbedingt. Der Sieg - das muss passieren, oder du musst es passieren lassen. Ich fahre gefühlt so gut Ski wie noch nie." Der Lohn: 100 000 Euro Prämie für Straßer, der in Kitzbühel das Skifahren erlernte.

Mit dem "Schweinsberg", wie er den "Ganslern" einst nannte, hat er bisher aber immer gehadert. "Sein zweiter Lauf war von oben bis unten aus einem Guss. So fährt man Kitzbühel", sagte ARD-Experte Felix Neureuther. Sebastian Holzmann und Anton Tremmel belegten die Ränge 22 und 23.