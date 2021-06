Von Claudio Catuogno

Natürlich hat gleich wieder das hässliche Wort von der "Tätlichkeit" die Runde gemacht (frz.: la voie de fait) - dabei hätte es eine viel passendere Umschreibung gegeben für jene Berührungen, die der Deutsche Antonio Rüdiger auf dem Münchner Rasen dem Franzosen Paul Pogba hatte zukommen lassen: "Zärtlichkeit" (frz.: la tendresse)! Zugegeben, die Frage, wo da die Grenze verläuft, muss auch in der deutsch-französischen Freundschaft immer wieder neu definiert werden. Aber die Aufnahmen, die Rüdiger in diesem intimen Moment zeigen, lassen keinen Zweifel: Liebe ist nicht die Voraussetzung für körperliche Nähe! Wie Rüdiger erst seine Stirn an Pogbas Schulterblatt reibt, wie er dann seine Lippen sanft öffnet, wie er schließlich die Zähne über Pogbas Wirbelknochen streifen lässt, den Biss nur andeutend. Dann noch der neckische Griff von hinten in Pogbas Brustwarzen, bekanntlich die sensibelste Körperregion des Mannes ...

Große Aufregung natürlich trotzdem, die Moralvorstellungen der Uefa stammen halt noch aus prüderen Zeiten. Pogba jedenfalls hat es genossen, auch wenn er es in diesem Moment nicht so richtig zeigen konnte, schon gar nicht dem Schiedsrichter. "Ich glaube, er hat mich ein bisschen gebissen", sagte er hinterher. "Aber es war vielleicht freundlich, da wir uns kennen. Toni ist ein Freund!" Eben. Hätte man dafür rot zeigen müssen? "Am Ende des Spiels haben wir uns umarmt, und dann geht es weiter", sagte Pogba. Aber ach, am Ende des Spiels geht es eben nicht weiter. Da heißt es Maske auf und alle wieder auf Abstand, da findet das Leben wieder in einer Wolke aus Desinfektionsmittel statt! Spontan einfach mal jemanden anknabbern, das geht gerade nur auf dem Fußballplatz.