In der englischen Premier League ist das Fußballspiel zwischen AFC Bournemouth und Luton Town am Samstag abgebrochen worden, nachdem Luton-Kapitän Tom Lockyer auf dem Spielfeld kollabiert war. Der Verteidiger hatte im Spiel eine Kopfverletzung erlitten und war nach rund einer Stunde zusammengebrochen. Spieler und Publikum reagierten geschockt. Der Klub teilte später mit, Lockyer habe einen Herzstillstand erlitten. Sein Zustand sei stabil und er werde weiter untersucht. Lockyer war zunächst auf dem Feld behandelt worden und nach kurzer Zeit wieder ansprechbar. Unter lautstarkem Applaus des Publikums wurde der 29-Jährige auf einer Trage vom Feld gebracht. Der Schiedsrichter schickte daraufhin beide Teams in die Kabinen und pfiff die Partie danach nicht wieder an. Die Spieler von Luton und Bournemouth kehrten nur aufs Spielfeld zurück, um den Fans im Stadion zu applaudieren.