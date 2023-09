Suzann Pettersen hatte bereits eine Vorahnung. "Carlota, die muss ich an die Leine nehmen. Wenn sie könnte, würde sie losspringen und wegfliegen, sie spielt fantastisch", sagte die europäische Kapitänin am Donnerstag vor dem Start des Solheim Cup. Und am Sonntagnachmittag konnte man Carlota Ciganda dann wirklich dabei zusehen, wie sie wohl weggeflogen wäre vor Freude, wäre sie nicht festgehalten worden von einer großen Jubeltraube aus Europäerinnen.

Den entscheidenden Punkt zum europäischen Sieg beim Solheim Cup in Andalusien brachte die Lokalmatadorin ein: Die Spanierin Ciganda entschied das Duell zwischen Europa und den USA mit ihrem Punkt im Einzel gegen die Amerikanerin Nelly Korda. Am Ende stand ein 14:14 auf der großen Anzeigetafel hinter dem 17. Grün des Golfclubs Finca Cortesin. Das ausgeglichene Unentschieden allerdings reichte den Europäerinnen, weil man im Golf den Cup als Titelverteidiger nur halten muss, während das andere Team einen halben Punkt mehr gebraucht hätte.

Es war am Ende Cigandas und vor allem Pettersens Triumph nach einem Auf und Ab über drei Tage: Am Freitagvormittag hatten die favorisierten Europäerinnen alle ihre Duelle verloren und lagen bereits mit 0:4 zurück, dann begannen sie ihre Jagd. Ausgeglichen beim Stand von 8:8 ging es in die Einzelmatches am Sonntag, wo Ciganda als vorletzte gegen Korda, die Drittplatzierte der Weltrangliste antrat - und gewann. Pettersen hatte sie an diese wichtige Position beordert, die beiden kennen sich seit dem Solheim Cup 2013, als sie noch gemeinsam spielten.

Das Urvertrauen der legendär erfolgreichen Golfspielerin, mit 43 Jahren aber vergleichsweise jungen Kapitänin Pettersen in ihre talentierte Mannschaft zahlte sich letztlich aus: Die ganze Woche über hatte sie nicht den leisesten Zweifel aufkommen lassen und bewegte sich in ihren Aussagen irgendwo an der Schwelle zwischen Selbstvertrauen und Arroganz. Ihr Plan ging am Ende auf, inmitten der Jubeltraube rief eine emotionale Pettersen auf die Frage nach der Feierplanung in die Mikrofone: "Wir feiern auf spanische Art und Weise!" Und womöglich ohne Leine für die fliegende Ciganda.