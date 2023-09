Zum achtzehnten Mal findet von Freitag bis Sonntag der Solheim Cup statt - mit einer historischen Chance für Europa. Auf dem Golfplatz der Finca Cortesin in der Nähe von Malaga haben die zwölf Europäerinnen am Wochenende (Freitag, Samstag ab 8 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr/Sky) die Chance, zum zweiten Mal hintereinander ihren Titel zu verteidigen, was in der Geschichte des Teamwettbewerbs eine Premiere darstellen würde. Beim Gipfeltreffen der Szene trete man in diesem Jahr tatsächlich als favorisiertes Team an, sagte auch die erfahrene europäische Kapitänin Suzann Pettersen selbstbewusst: "Ich war Teil von zehn Teams und ich glaube nicht, dass wir jemals neun Spielerinnen in den Top 35 hatten. Das ist sehr beeindruckend, auf dem Papier waren wir noch nie stärker."