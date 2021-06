Von Sebastian Fischer, Sankt Petersburg

Die Nationalmannschaft der Slowakei hat für die Europameisterschaft ihr Quartier im Norden von Sankt Petersburg bezogen, aus organisatorischen Gründen ergibt das viel Sinn: Nach dem ersten Spiel, das sie am Montag mit 2:1 gegen Polen gewann, ist sie auch an diesem Freitag gegen Schweden wieder in der Gazprom-Arena im Einsatz. Doch die Wahl dieses Standorts könnte nun auch einen verhängnisvollen Einfluss auf das Turnier gehabt haben. Denn in Russland steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus wieder - und die Slowakei hat nun zwei positive Fälle im Team. Der Verteidiger Denis Vavro und ein Betreuer befinden sich in Isolation, wie Trainer Stefan Tarkovic bekanntgab. Er sagte: "Es ist schwer, sich komplett vom Virus zu isolieren."

Vavro, der keine Symptome zeigt, ist nach den Spaniern Sergio Busquets und Diego Llorente, den Schweden Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg sowie dem Russen Andrej Mostowoi der sechste positiv getestete EM-Spieler. Kulusevski, 21, kann bei den Schweden wieder mitspielen, seit Mittwoch ist er zurück im Mannschaftstraining. Vavro, 25, dürfte nicht nur für die kommende Partie ausfallen. "Es tut mir sehr leid, dass der Spieler wegen Covid in den nächsten Spielen nicht mitspielen kann", sagte Tarkovic.

Um welchen positiv getesteten Betreuer es sich handelte, sagte er nicht. Zum Trainerteam gehört unter anderem der frühere Nürnberger Bundesligaprofi Marek Mintal. Aber Tarkovic berichtete, dass bei den Tests der Kontaktpersonen wie einem Busfahrer weitere Positivfälle aufgetreten seien. Man arbeite eng mit den russischen Behörden und der Uefa zusammen, sagte er.

Dafür, dass der Slowakei, dem Außenseiter der Gruppe E, gegen Schweden die nächste Überraschung gelingt, könnte allerdings ein anderes medizinisches Update am Tag vor dem Spiel sprechen. Vavro kam beim Sieg gegen Polen nicht zum Einsatz, Kapitän Marek Hamsik schon, Wadenproblemen in den vergangenen Wochen zum Trotz. Die Wade fühle sich gut an, sagte er am Donnerstag.