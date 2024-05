Die Temperatur liegt bei minus zwölf Grad an diesem Morgen, beinahe kuschelig nach den Wetterkapriolen der vergangenen Tage. Finn Hösch und seine zwei Teamkollegen ziehen ihre Isolationsjacken aus, die sie bis jetzt, zum Rennstart, warmgehalten haben. Ein Schweizer Alphorn ertönt - um genau 6.30 Uhr starten die letzten Teams in das Skitourenrennen Patrouille des Glaciers (PdG), eines der größten und prestigeträchtigsten der Welt.

Dieser Härtetest auf Ski rückte in diesem Jahr wieder einmal auf besondere Weise in den Fokus. Und im Mittelpunkt stand im Münchner Finn Hösch auch ein deutscher Teilnehmer.

434 Dreierteams nahmen in diesem Jahr an der "Kleinen Patrouille" von Arolla nach Verbier teil. Als Favorit setzte sich Höschs Team "Young Guns", die jungen Wilden, rasch an die Spitze. Die langsamsten Teams benötigten bis zu zwölf Stunden für die 29,6 Kilometer und 2200 Höhenmeter in anspruchsvollem Gelände. Das Schweizer Militär, Ausrichter der Gletscherpatrouille, hatte vor der Rennwoche Mitte April mit eineinhalb Meter Neuschnee, Böen bis zu 100 Kilometern pro Stunde und schlechter Sicht zu kämpfen. Zumindest eines der vier angesetzten Rennen im Wallis, die kleine Patrouille, fand letztlich statt. Von den gefühlten Temperaturen bis zu minus 32 Grad auf 3500 Meter Höhe blieben die Athleten aber nicht verschont.

Detailansicht öffnen Start um 6.30 Uhr mit Schweizer Alphorn: Rund 400 Teams bewältigen in diesem Jahr bei der Patrouille des Glaciers die Kurzstrecke, die als einziges Rennen stattfinden konnte. (Foto: Anthony Anex/dpa)

Trotz dieser Bedingungen erreichten Finn Hösch und seine Teamkollegen Oriol Olm Rouppert aus Andorra und Erik Karvatn aus Norwegen, alle Jahrgang 2003, das Ziel in Verbier nach 3:14:23 Stunden - und zwar als Sieger. Hösch hatte sich bewusst für das kürzere Rennen angemeldet, weil er sich für die "Große Patrouille" von Zermatt über Arolla nach Verbier noch nicht erfahren genug fühlte. Das Hauptrennen der PdG, das in diesem Jahr abgesagt wurde, zieht sich über 57,5 Kilometer und 4386 Höhenmeter. Es folgt der berühmten Etappentour Haute Route, für die normale Skitourengeher etwa sechs Tage benötigen. Der derzeitige Rekord der "Große Patrouille" liegt bei 5:35:27 Stunden, in den 1980er-Jahren brauchten die Teams, Patrouillen genannt, noch 13 Stunden. Schon das zeigt, wie der Leistungsgedanke im Skibergsteigen Einzug gehalten hat. 2026 wird der Sport bei den Olympischen Winterspielen sein Debüt geben.

Beim Skibergsteigen, der Renndisziplin beim PdG, steigt und fährt man mit Ski durch alpines Gelände. Unter den Ski sind Felle montiert, die ein Abrutschen beim Aufstieg verhindern. Bei der PdG, die zur sechsteiligen Rennserie "Grande Course" gehört, sind hochalpine Erfahrung und monatelange Vorbereitung unabdingbar. Die Gletscherpatrouille fand erstmals im April 1943 statt, um während des Zweiten Weltkriegs die Einsatzfähigkeit des Militärs im alpinen Gelände zu erproben. 1949 überschattete ein tödlicher Unfall das Rennen, was ein Verbot nach sich zog. Erst 1984 nahm das Militär das Rennen wieder auf, das von da an alle zwei Jahre stattgefunden hat - seit 1986 auch unter Beteiligung von Frauen.

Bei einer Vorbereitungstour im März erfroren sechs Skitourengeher

Seither wächst die Bedeutung der PdG. 1984 brachen noch rund 190 Teams von Zermatt nach Verbier auf. In diesem Jahr, zum 40-jährigen Bestehen, waren mehr als 1600 militärische und zivile Patrouillen zugelassen, das Maximum. Nicht nur in der Spitze wächst der Sport, auch in der Breite. Die Patrouillen gehen dabei als Seilschaft zu dritt an den Start, um sich auf Gletscherpassagen gegenseitig zu sichern. Zu der vorgeschriebenen Ausrüstung gehören unter anderem ein Seil, Lawinensicherheitsausrüstung, Eispickel, Rettungsdecke sowie ein Tracker.

Brigadier Christian Sieber steht der PdG seit diesem Jahr als Kommandant vor. "Das Rennen spielt eine wichtige Rolle für die Schweiz", sagt er. In einer von Individualismus geprägten Welt sei die Patrouille des Glaciers mit ihren Werten von persönlicher Herausforderung, Teamarbeit und Solidarität sehr relevant. Sieber verantwortet mehr als 1600 Angehörige der Armee, unterstützt werden sie von Zivilschutz, Bergführern, Lawinenspezialisten, Ärzten und Pflegepersonal. Allein 400 Personen arbeiteten an 17 Sicherheits- und Kontrollposten direkt an der Strecke. Auch Helikopter waren im Einsatz.

Detailansicht öffnen Besprechung für den Großeinsatz: Allein 1600 Angehörige der Schweizer Armee kümmern sich um die Organisation der Patrouille des Glaciers. (Foto: Virgile Thevoz/Patrouille des Glacier/oh)

Sicherheit spiele eine herausragende Rolle, sagt Sieber, deshalb auch die Rennabsagen in diesem Jahr. Seit der Wiederaufnahme der PdG in den Achtzigerjahren habe es keinen schwerwiegenden Unfall mehr gegeben: "Eine absolute Sicherheit gibt es letztlich im hochalpinen Gebiet nicht", sagt Sieber. Davon zeugen auch Unfälle wie jener kürzlich im März: Sechs Skitourengeher erfroren bei einer Vorbereitungstour für die PdG an der Tête Blanche, weil sie in extremes Wetter gerieten.

Als Sportsoldat der Bundeswehr begegnet Finn Hösch der Arbeit des Militärs mit viel Respekt. "Die Soldaten harren teils tagelang in den Lagern oben im Gebirge aus, um die Strecken einzurichten", sagt der 21-Jährige. Hösch und seine Teamkollegen kennen sich aus dem Weltcup-Renngeschehen im Skibergsteigen. Für sie bedeutet ihr Sieg vor allem Prestige, zumal es bei der Gletscherpatrouille kein Preisgeld gibt und die Startgebühr mit 1500 Euro pro Person sehr hoch ist. An den Tagen vor und nach ihrem Rennen übernachteten sie im Camper.

Hösch will sich nach dem erfolgreichen Abschluss der Wintersaison jetzt zunächst auf seine Sommerdisziplinen Leichtathletik und Berglauf konzentrieren. Sein Ziel ist es, sich für die Winterspiele 2026 in Italien zu qualifizieren. Nur die zwei technischen Kurzdistanzen der insgesamt vier Wettkampfdisziplinen haben Aufnahme ins Olympiaprogramm gefunden: Sprint und Mixed-Staffel. Höschs Chancen, sich für beide Disziplinen zu qualifizieren, stehen nicht schlecht. 2026 findet neben Olympia auch die nächste Gletscherpatrouille statt. Vielleicht gehen dann gleich zwei seiner Träume in Erfüllung: die Teilnahme an der "Großen Patrouille" und Olympia.