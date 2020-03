Skirennfahrer Thomas Dreßen hat sich bei seinem Sturz beim Super-G in Hinterstoder nicht schwerer verletzt und erwägt sogar einen Start bei den Speed-Rennen am kommenden Wochenende im norwegischen Kvitfjell. Dreßen habe sich eine Subluxation beider Schultergelenke zugezogen, lautete die Diagnose nach einer Untersuchung am Montag. In der rechten Schulter habe es keine strukturellen Folgeschäden gegeben, sagte Manuel Köhne, der Teamarzt des Deutschen Skiverbands. In der linken, nach Dreßens schwerem Sturz Ende 2018 in Beaver Creek operierten Schulter, habe Dreßen dagegen eine Kapselzerrung sowie eine Einblutung der vorderen Schultermuskulatur erlitten. Sollte der Heilungsverlauf günstig verlaufen, könne Dreßen "in einigen Tagen" mit dem Training beginnen, hieß es.

Stefan Luitz gelingt nach starkem zweiten Lauf ein Top-10-Rang

"Nach dieser Diagnose bin ich natürlich erleichtert", teilte Dreßen mit. Er spüre zwar derzeit noch die Nachwirkungen des Sturzes, sei aber zuversichtlich, nach Kvitfjell reisen zu können. Ob er die Rennen bestreiten wird, werde er dann am Ort entscheiden. In Norwegen wird eine Abfahrt und ein Super-G gefahren. Dreßen hatte in Norwegen im März 2018 seine zweite Abfahrt im Weltcup gewonnen. Nach Kvitfjell steht für die Speed-Experten nur noch das Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo mit je einem Super-G und der Abfahrt (18. und 19. März) auf dem Programm. Ob die Veranstaltung wegen der Gefahr durch das Coronavirus in Italien stattfinden kann, war zunächst nach wie vor unklar.

Stefan Luitz ist derweil mit einem fulminanten Finallauf beim Weltcup-Riesenslalom in Hinterstoder noch in die Top 10 gestürmt. Der Allgäuer machte bei schwierigen Pistenverhältnissen im zweiten Durchgang elf Plätze gut und fuhr als Achter das beste Saisonergebnis in seiner Spezialdisziplin ein. Alexander Schmid (Fischen) kam beim nächsten Sieg des Franzosen Alexis Pinturault auf Rang 16. Luitz (Bolsterlang) fehlten nach der zweitbesten Laufzeit im Finale 1,67 Sekunden auf Pinturault, der mit seinem 29. Weltcupsieg einen Tag nach seinem Erfolg in der Kombination die Gesamtweltcup-Führung übernahm. "Ich bin super zufrieden mit der Platzierung", sagte Luitz, der zuletzt krankheitsbedingt hatte pausieren müssen. Schmid (+2,23) war "froh, dass ich überhaupt am Start stehen konnte. Am Freitag ist es mir in den Rücken reingeschossen, dafür bin ich sehr, sehr zufrieden".