Thomas Dreßen ist nach seinem Abfahrtssieg in Saalbach-Hinterglemm auch im Super-G auf das Podium gefahren. Der Oberbayer wurde am Freitag Dritter hinter Sieger Aleksander Aamodt Kilde, der mit seinem ersten Saisonsieg die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung übernahm. Für Dreßen war es in seiner Comeback-Saison nach Kreuzbandriss bereits der sechste Podestplatz (drei Siege, drei dritte Plätze). Der 26-Jährige kritisierte allerdings auch, wie viele Kollegen, die wechselhaften Pistenbedingungen bei Schneefall ("grenzwertig") - was ihn nicht daran hinderte, mit Startnummer 19 aufs Podium zu rasen. Eine "Wahnsinnsleistung", lobte Teamkollege Andreas Sander, der Siebter wurde.

15.02.2020