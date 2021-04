Interview von Jean-Marie Magro

Alexis Pinturault sitzt an einem langen Wohnzimmertisch in seiner Heimat Chamonix, weißes, langärmeliges Oberteil, der 30-Jährige ist in Plauderlaune. Kein Wunder, hat er doch vor Kurzem seinen großen Traum realisiert und zum ersten Mal den Gesamtweltcup der alpinen Skirennfahrer gewonnen. Gleichwohl macht er sich um dessen Zukunftsfähigkeit viele Gedanken - wie so viele im Wintersport, dessen Weltverband (Fis) im Juni einen Nachfolger für den Präsidenten Gian Franco Kasper, 77, bestimmen wird. Pinturault lernt schon seit einiger Zeit Deutsch, da er mehrere Monate im Jahr in Österreich lebt. Das Video-Interview findet aber auf Französisch statt.