Sandro Schwarz steht offenbar vor einer neuen Aufgabe als Trainer im Profifußball. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge soll der ehemalige Chefcoach von Hertha BSC und dem FSV Mainz o5 in diesem Winter den US-Klub New York Red Bulls aus der Major League Soccer (MLS) übernehmen. Beide Parteien seien sich einig, hieß es. Bei den Berlinern war der 45 Jahre alte Schwarz, der 2017 in seiner Geburtsstadt Mainz seine erste Stelle als Cheftrainer in der Bundesliga übernommen hatte, im April dieses Jahres freigestellt worden.