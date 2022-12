Der deutsche Jungprofi Vincent Keymer hat bei seinem Aufstieg in die Schach-Elite nur knapp seinen ersten Weltmeister-Titel verpasst. Gut einem Monat nach seinem 18. Geburtstag wurde der Großmeister aus Saulheim in Rheinland-Pfalz am Mittwoch Zweiter bei der Schnellschach-WM in Almaty/Kasachstan. Mit 9,5 Punkten aus 13 Partien musste sich Keymer nur Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen um 0,5 Punkte geschlagen geben.

"Eine sehr positive Erfahrung für mich bei meiner ersten Rapid-Weltmeisterschaft", freute sich Keymer bei Twitter: "Es war wirklich ein Vergnügen, die Gelegenheit zu haben, gegen so viele Spitzenspieler anzutreten. Das Ergebnis ist für mich fantastisch, trotz der verpassten Chance in der letzten Partie."

Dabei gewann der Schach-Profi unter anderem seine Partien gegen den punktgleich Drittplatzierten Fabiano Caruana aus den USA sowie den Russen Jan Nepomnjaschtschi, der 2021 Herausforderer von Carlsen um den klassischen WM-Titel war. Titelverteidiger Nodirbek Abdusattorow aus Usbekistan wurde mit 8,5 Punkten Zehnter. Schnellschach wird mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler plus zehn Sekunden pro Zug gespielt.