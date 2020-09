Interview von Ulrich Hartmann

Steffen Baumgart, 48, vom SC Paderborn war beinahe der meistgelobte Trainer der vergangenen Bundesliga-Saison - trotz des klaren Abstiegs als Tabellenletzter. Das mit geschätzten 25 Millionen Euro Personalkosten mit Abstand günstigste Team der Liga zeigte mutigen Pressing- und Offensivfußball und erreichte erstaunliche Daten: fast 4000 Laufkilometer waren der drittbeste Wert der Liga. Paderborn bot sogar mehr Sprints an als Dortmund und Gladbach, auch bei gewonnenen Zweikämpfen und der Passquote lag das Team im Ligamittelfeld. Aber die individuelle Qualität genügte nicht für den Klassenverbleib. Am Ende konnte Baumgart die Komplimente nicht mehr hören. Paderborn wurde wieder zweitklassig - und die Fans verpassten coronabedingt die letzten vier Heimspiele. Der Trainer blieb dennoch im Amt - und leitet nun auch Paderborns Neuaufbau in der zweiten Liga.

SZ: Herr Baumgart, Paderborn wollte die Bundesliga genießen - aber es gab nur vier Siege. Das letzte Viertel der Saison fand zudem in leeren Stadien statt. Wurde der Bundesliga-Traum zum Albtraum?

Steffen Baumgart: Das ist eine Frage der Perspektive: Reden wir über das, was alles nicht geklappt hat, oder über das, was wir bekommen haben? Und da sage ich: Wir haben sehr viel bekommen. Klar, wir waren abgeschlagen, das hat uns nicht gefallen, aber viele unserer Spiele waren gut. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt.

Wie werden Sie diese Corona-Saison in Erinnerung behalten?

Corona braucht niemand, aber es ist nun mal da. Deshalb mache ich mir keine Gedanken darüber, was alles hätte sein können. Wir hatten uns die Bundesliga erarbeitet, und ich finde, wir sind mit einem guten Eindruck rausgegangen. Mir hat die Saison viel gebracht. Man ist als Trainer ja nie fertig, wir nehmen viel mit. Das Entscheidende ist, wie man sich weiterentwickelt.

Im vorletzten Heimspiel gegen Bremen hätte Ihr Team gewinnen müssen, um eine Chance auf den Klassenverbleib zu wahren. Es gab eine 1:5-Klatsche - und den Abstieg. Blutete da das Herz?

Das war unser schlechtestes Spiel, das einzige, in dem wir in keiner Phase an unsere Leistung rankamen. Wir haben viele gute Spiele verloren, selbst mittelmäßige gut gestaltet. Wir waren manchmal besser als der Gegner und haben trotzdem verloren. Aber an dem Tag hatten wir keine Chance.

Und dazu: die leeren Tribünen! Sie sagen ja oft, wie sehr Sie den Fußball lieben. Bekommt man da Liebeskummer?

Der Fußball lebt von Emotionen. Die kommen oft vom Spielfeldrand, die gehören dazu. Ich finde richtig, was auch die Ultras sagen: Fußball ohne Zuschauer kann man machen - aber ist es dasselbe? Nein! Die Spieler laufen genauso viel, spielen genauso viele Pässe, aber ohne Fans ist es anders.

Konnten Ihre Spieler durch die fehlende Kulisse nicht ans Leistungslimit gehen?

Man hatte ja behauptet, die fehlende Zuschauerunterstützung helfe eher den kleinen Mannschaften als den großen. Aber das war nicht so. Große Mannschaften kriegen schon mal Probleme, wenn beim Gegner Emotionen reinkommen. Wir lagen gegen Dortmund 0:2 hinten und bekamen den Elfmeter zum 1:2. Da wäre unser kleines Stadion abgegangen, da wäre die Bude heißgelaufen. Diese Emotionen haben uns gefehlt, deshalb konnten die Dortmunder das runterspielen wie im Training und uns 6:1 wegschießen. Da merkst du erst mal, was dir fehlt. Ich finde es interessant, wenn jemand behauptet: Es geht auch ohne Fans. Ja, es geht irgendwie, aber es ist Mist!

Hat die Liga denn dann beim Re-Start alles richtig gemacht - trotz Geisterspielen?

Absolut. Wir waren Vorbild für viele Branchen. Es wurde viel gemeckert und diskutiert, ob es wegen der Kapazitäten notwendig ist, dass alle Fußballer getestet werden. Dann wurden auch Vergleiche angestellt mit dem Personal im Pflegedienst. Ich hatte das Gefühl, dass erst dadurch alle wach wurden und erkannt haben: Ja, auch dort muss getestet werden, aber man muss es halt in die Wege leiten. Vorher wurde immer nur beredet, was alles nicht geht. Der Fußball hat dann gezeigt, was alles geht. Da haben wir einen guten Job gemacht.

Warum ist die Empörung stets groß, wenn der Fußball die Initiative ergreift?

Der Fußball muss offenbar für alles Negative herhalten. Wenn ein schlechter Manager eine Firma in Schutt und Asche wirtschaftet, demonstriert niemand auf der Straße, aber wenn ein Fußballer viel Geld verdient, dann tun alle gleich so, als ob der Junge was dafür kann. Ich finde es schwierig, wenn die Gesellschaft denkt, die bösen Fußballer bekommen Sonderrechte. Damit kann ich ganz schwer umgehen, weil das nur als Alibi-Argument benutzt wird.

Das teils schwierige Image des Profifußballs hat aber durchaus mit diesen enormen Summen zu tun - in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen ums Notwendigste kämpfen müssen.

Trotzdem schauen die Leute im Kino lieber Georg Clooney an als Karlchen Schmidt. Im Fußball ist es nur ein geringer Prozentsatz, der sehr viel verdient, und daran verdienen noch ganz viele andere mit. Dass die Spitzenspieler, das Topprodukt sozusagen, am meisten kriegen, ist doch normal.

Empfinden sie es denn gar nicht als angenehm und sympathisch, dass in Paderborn alles noch so bodenständig ist?

Die generelle Frage ist, worüber im Fußball gesprochen wird: Ist es ein Tweet, weil irgendwo ein Friseur eingeflogen wurde? Warum gab es einen Aufschrei, als Toni Kroos seinem Klub Real Madrid kein Geld schenken wollte? Dabei hat ihm bis heute niemand Blumen geschickt, weil er an so und so vielen sozialen Projekten beteiligt ist und Stiftungen unterhält. Ich wünschte mir, dass da alle etwas sachlicher werden.

Gefährdet Corona das Interesse am Fußball? Die TV-Quoten leiden.

Wenn wir nicht in absehbarer Zeit wieder Fans in die Stadien bekommen, macht auch das Fernsehgucken möglicherweise weniger Spaß. Auch beim Fernsehen geht es um die Stimmung im Stadion.

Sie schalten im Pay-TV nicht den Ton mit der künstlichen Stadionatmosphäre zu?

Das ist ja noch schlimmer! Ich habe das italienische Pokalfinale gesehen, da waren Publikum und Fahnen auf die Tribünen aufgemalt ... (rollt die Augen)

Verändert Corona den Fußball auch wirtschaftlich?

Das passiert ja schon, das wird uns auch noch lange begleiten. In Paderborn haben wir sehr solide arbeitende Unternehmen, die durch die Krise von Hundert auf Null gefallen sind. Beim SC haben wir extrem auf die Zahlen geachtet und sind einer der wenigen Vereine, die ein Plus gemacht haben.

Trotz der Einnahme-Ausfälle?

Baumgart: Ja, weil wir von Anfang an sehr aufs Geld geachtet haben, ohne zu wissen, dass Corona kommt. Wenn man immer nur Geld raushaut, darf man sich nicht wundern, wenn es irgendwann alle ist. Das hat dann gar nichts mit Corona zu tun. Ich finde es interessant zu hören, wer nun kein Geld mehr hat - vielleicht muss man dort mal die Ansprüche zurückschrauben.

Wird Corona die Branche sogar auf eine schmerzhafte Weise heilen?

Das ist schwierig, weil sich das Denken der Menschen eher nicht verändert. Corona wird jetzt oft als Anlass hergenommen, dabei ist hier und da im Fußball schon vorher nicht gut gewirtschaftet worden.

Paderborn ist mit solidem Budget abgestiegen. Hätten Sie den Kader - aus heutiger Sicht - anders zusammengestellt?

Im Nachhinein denken wir das schon, ja, aber seit ich hier bin, war unser Ziel, Paderborn im Profifußball zu etablieren, junge Spieler zu entwickeln und für eine gewisse Art Fußball zu stehen. Das haben wir erfüllt. Das machen wir immer noch. Ein guter Weg, weiter geht's!

Sie predigen immer Zuversicht und Kreativität. Haben Sie sich im Abstiegsjahr nicht selbst mal bei Trübsal ertappt?

Ich hatte während der Saison tatsächlich mal kurz eine Unzufriedenheit in mir, die habe ich leider auch die Jungs spüren lassen. Dann bin ich einen Schritt zurückgegangen und habe mir klar gemacht, was wir erreicht haben seit 2017: zwei Aufstiege, die Bundesliga, den Verein entschuldet, die Marktwerte der Spieler erhöht, einige zu Nationalspielern gemacht - mit diesem Bewusstsein fällt es schwer, alles negativ zu sehen. Also habe ich mir gesagt: Komm' wieder runter! Vor dreieinhalb Jahren wäre ich mit dem Rad hierher gefahren.

Im Frühjahr 2017 blieb Paderborn der Abstieg in die vierte Liga nur erspart, weil 1860 München keine Lizenz erhielt. Dass es danach direkt bis ins Oberhaus hochging - das ist und bleibt eine der kuriosesten Bundesliga-Geschichten.

Das kann Paderborn auch niemand mehr nehmen. Wie viele Städte sind denn überregional nur durch den Fußball bekannt? Auch in 10, 20 Jahren wird man noch sagen: Paderborn war mal in der Bundesliga und hat geilen Fußball gespielt.

Es ist auch Anerkennung für Sie selbst, trotz des Abstiegs im Amt zu bleiben.

Jürgen Klopp ist mit Mainz auch wieder abgestiegen. Er hatte drei Jahre gebraucht, um aufzusteigen, Mainz war dreimal knapp gescheitert - heute ist er Welttrainer! Niemand spricht mehr über seinen Abstieg damals, sondern darüber, dass Klopp Mainz ein Bundesliga-Gesicht gegeben hat. Es geht darum, ob man gut arbeitet. Für viele mag das überraschend sein, dass ich hier weitermache, aber für mich stand es nie zur Debatte. Der Verein hat es richtig gut gemacht, es wurde die ganze Saison über Ruhe bewahrt, und alle waren sich einig, dass man diesen Weg weitergeht.

Sie hatten in der ganzen Saison nicht ein einziges Mal Angst um Ihren Job?

Nein. Es gab vom Verein auch nie eine Andeutung oder irgendetwas.

Wäre nicht das erste Mal gewesen, dass ein Trainer überrascht wird.

Ich glaube nicht, dass alle immer so überrascht sind, wenn Sie gehen müssen. Ich bin aber jemand, der hofft, damit umgehen zu können, weil das in unserem Job dazugehört. Es gibt keine Garantien. Wenn Dinge nicht mehr funktionieren, übernimmt der Trainer die Verantwortung.

Wäre ein Absprung jetzt denn von Ihrer Seite aus ein Thema gewesen - oder haben Sie keine Angebote bekommen?

Ich habe ein, zwei Gespräche geführt, aber ich habe hier einen Vertrag und fühle mich in Paderborn total wohl. Unser Weg ist noch nicht zu Ende.

Welche emotionalen Momente bleiben Ihnen aus der Bundesliga in Erinnerung?

Das 3:3 in Dortmund.

Sie führten zur Pause 3:0 - und was es lange nicht gab: Die Dortmunder Fans haben die eigenen Spieler bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen und verhöhnt, während Paderborner Ballbesitz bejubelt wurde.

Uns war trotzdem klar, dass das Ding noch in die Hose gehen kann. Da war nichts mit: "3:0, alles klar". Dortmund hat drei Angreifer eingewechselt - da hatte jeder einen höheren Marktwert als unser ganzer Kader.

Wie wertvoll waren deshalb all die knappen Ergebnisse gegen Topteams?

Das Spiel in München war etwas ganz Besonderes, weil die Bayern mit sehr viel Respekt gegen uns gespielt haben. So etwas spürt man. Auch wenn wir 2:3 verloren haben, aber dieser Umgang der Bayern mit uns, da gab es keine Überheblichkeit, die haben gegen "Klein-Paderborn" um jeden Meter gefightet, und sie mussten an ihre Grenzen gehen, um uns zu besiegen.

Dennoch: All das Lob von Gegnern, das war irgendwann kein Trost mehr?

Wir waren am Ende enttäuscht - und froh, dass die Saison vorbei war. Aber wir haben der Bundesliga gezeigt, dass wir nicht nur unseren Bus parken können.

Wie schafften Sie es trotz aller Nackenschläge, die Spieler wieder aufzubauen?

Wir sagen jedem neuen Spieler: Wir denken nicht primär in Gewinnen und Verlieren. Wir haben eine Art, wie wir Fußball spielen wollen. Wir haben oft zur Pause klar hinten gelegen und sind in der zweiten Halbzeit wieder rangekommen, weil wir nicht den Spielstand bewertet haben, sondern: Was haben wir gut gemacht, was schlecht? Wir lassen uns von unserem Weg nicht abbringen. Das klappt nicht immer, aber wir ziehen es durch. Unser Fußball soll gut aussehen und Spaß machen. Die Leute sollen darüber reden. Sie sollen nicht gelangweilt sein. Und ich behaupte: Seit wir so denken, sind die wenigsten Spiele mit uns langweilig.

Sie formulieren also wohl auch nicht den direkten Wiederaufstieg als Saisonziel ?

Dafür gibt es auch überhaupt keinen Grund. In der vorletzten Saison haben wir auch nicht vom Aufstieg gesprochen ...