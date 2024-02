Saudi-Arabien hat sich erneut die Austragung eines großen Sport-Events gesichert. Vom 4. bis 11. Mai wird erstmals eines der Grand-Smash-Turniere im Tischtennis in der Hafenstadt Dschidda stattfinden. Das gab die Organisation World Table Tennis (WTT) als Tochtergesellschaft des Weltverbands ITTF am Donnerstagabend kurz vor dem Beginn der Mannschafts-WM im südkoreanischen Busan bekannt. Saudi-Arabien investiert bereits seit Jahren in große Sport-Ereignisse wie die Formel 1, eine Golf-Tour oder die geplante Fußball-WM 2034. World Table Tennis hatte 2020 eine neue Turnierserie entworfen. Ziel ist es, genau wie im Tennis, jedes Jahr vier Topturniere auszurichten, die Grand Smash statt Grand Slam heißen. Wegen der Coronavirus-Pandemie und der hohen Kosten einer Grand-Smash-Ausrichtung wurde bislang aber nur einer dieser Premium-Wettbewerbe fest in Singapur etabliert. Budapest zog sich als geplanter europäischer Standort schon 2022 wieder zurück. Saudi-Arabien füllt nun eine der drei Lücken im Turnierkalender, obwohl in dem Königreich bislang noch nie ein internationales Tischtennis-Turnier stattfand.