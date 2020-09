Transgender-Athletinnen:Wo der Sport ratlos ist

Von Lukas Brems

Wenn im Rugby die Regeln geändert werden, sind Menschenrechtler und Aktivisten normalerweise nicht alarmiert. Beim Treffen des World Rugby Councils im November geht es aber nicht um neue Punkte- oder Foulregelungen, sondern um Inklusion, Diskriminierung und Fairness. Denn der Rugby-Weltverband erwägt, Transgender-Athletinnen die Teilnahme zu verbieten. World Rugby wäre damit der erste internationale Sportverband, der einen solchen Ausschluss vornimmt. Und je nachdem, wen man fragt, wäre das ein mutiger Schritt, der die Fairness im Frauensport bewahrt - oder eine nicht zu rechtfertigende Diskriminierung, die gegen die Werte des Sports verstößt.

Transgender-Athletinnen geraten durch ihre Leistungen immer häufiger in den Fokus der Öffentlichkeit. Die neuseeländische Gewichtheberin Laurel Hubbard könnte sich für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio qualifizieren, die Kanadierin Rachel McKinnon wurde im vergangenen Jahr Bahnrad-Weltmeisterin in der Gruppe der 35- bis 39-Jährigen. Im US-Bundesstaat Connecticut gehören Terry Miller und Andraya Yearwood zu den schnellsten Schülerinnen.

Erfolgreiche Transgender-Athletinnen bringen die binäre Sportwelt zunehmend in Verlegenheit. In kaum einem gesellschaftlichen Bereich wird so strikt zwischen den Geschlechtern getrennt wie im Sport. Wie geht also ein System, das eindeutig zwischen Mann und Frau unterscheiden möchte, mit Trans- und Intergeschlechtlichkeit um? Sportverbände auf der ganzen Welt sehen sich mit neuen, zukunftsweisenden Fragen konfrontiert. World Rugby versucht sich an einer Antwort und stößt damit weltweit auf Kritik und Unverständnis. Auch der Deutsche Rugby Verband (DRV) wehrt sich.

Im Februar traf sich die von World Rugby ins Leben gerufene "Transgender Working Group". Wissenschaftler und Anwälte nahmen daran teil, ebenso wie Vertreter von Frauenrechts- und LGBTI-Gruppen. In einem 38-seitigen Dokument, das der britischen Zeitung The Guardian vorliegt, sprach sich die Arbeitsgruppe für einen Ausschluss von Transgender-Athletinnen aus.

Grund dafür sind Bedenken, die Sicherheit der Spielerinnen nicht mehr gewährleisten zu können. Das Verletzungsrisiko sei "mindestens 20-30 Prozent" größer, wenn eine Spielerin von einer Transfrau getackelt wird, die die männliche Pubertät durchlaufen hat. Auch nach einer Hormontherapie haben Transgender-Athletinnen laut dem Dokument noch "signifikante" körperliche Vorteile und seien "25 - 50 Prozent stärker, 30 Prozent kraftvoller, 40 Prozent schwerer und etwa 15 Prozent schneller".

Die Arbeitsgruppe beruft sich dabei auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wonach durch die geschlechtsangleichende Hormonbehandlung weniger Muskelmasse verloren geht als zuvor angenommen. Die Studienlage ist allerdings vertrackt, was Entscheidungen bei einem ohnehin schon hochemotionalen Thema zusätzlich erschwert. Transgender-Athletinnen waren bislang kaum Forschungsgegenstand, daher wurden Ergebnisse aus Studien mit Transfrauen auf Transgender-Athletinnen übertragen. Viele Fragen bleiben dabei offen. "Wir wissen es einfach nicht!", stand auf der vorletzten Folie der Präsentation des Sportwissenschaftler Tommy Lundberg, die er beim Treffen der Arbeitsgruppe im Februar hielt.