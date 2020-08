Nachrichten in der Übersicht

Robben, Groningen: Der FC Bayern wünschte noch vor dem Anpfiff viel Erfolg: Arjen Robben hat beim FC Groningen sein Comeback gefeiert. Der ehemalige Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters kam am Samstag wie abgesprochen rund eine halbe Stunde im Testspiel beim FC Almere City zum Einsatz. "Ich bin froh, dass ich wieder auf den Rasen konnte", sagte Robben nach seiner Rückkehr. Er hatte vor einem Jahr eigentlich seine Laufbahn beim FC Bayern beendet.

Schon vor gut einer Woche hatte er eigentlich sein Comeback für seinen ehemaligen Jugendclub geben wollen und sollen. Robben hatte aber in der Vorbereitung zu hart trainiert, die Rückkehr gegen den PEC Zwolle platzte. Robben habe in der Woche "in seinem Trainingsprogramm die Grenzen überschritten", hatte Groningens Trainer Danny Buijs Robbens erklärt. Robben selbst hatte gesagt: "Ich möchte noch fitter werden, bevor ich mit Wettbewerben beginne. Ich hatte eine sehr gute Trainingswoche, in der ich hundertprozentig arbeiten konnte." Es reiche aber immer noch nicht aus. Diesmal reichte es - zumindest schon mal für eine halbe Stunde. So war es vorher besprochen worden.

US Open, Kerber: Deutschlands Topspielerin Angelique Kerber wird "nach sorgfältiger Überlegung" bei den US Open in New York (31. August bis 13. September) antreten. Sie habe sich "nach intensiven Gesprächen mit meinem Team dazu entschlossen", sagte die 32-Jährige im Interview mit ihrem Sponsor.

Leicht habe sie sich die Entscheidung nicht gemacht. "Schließlich befinden wir uns nach wie vor mitten in der Pandemie", sagte Kerber, die am Sonntag in den Flieger nach New York steigen wird. Sie gehe aber davon aus, dass die Sicherheit aller Beteiligten an oberster Stelle steht: "Mein Vertrauen gilt den Veranstaltern. Ich bin sicher, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und alle Anstrengungen unternehmen werden, um die Durchführung des Turniers unter strikten Hygieneauflagen zu gewährleisten."

Wie Kerber nehmen unter anderem auch Alexander Zverev, Novak Djokovic (Serbien) und Serena Williams (USA) an den US Open teil. Eine ganze Reihe prominenter Tennisprofis wie die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien), die Nummer zwei Simona Halep (Rumänien) und die beiden Titelverteidiger Rafael Nadal (Spanien) und Bianca Andreescu (Kanada) haben dagegen ihren Start beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres abgesagt.

Kerber erklärte, sie verbinde mit den US Open "viele emotionale Momente. Umso schöner ist es für mich, hier nach der langen Pause wieder einen Anfang zu machen." Bei ihr überwiege "die Vorfreude auf den Neustart, auch wenn dieses Jahr sicherlich vieles anders sein wird". Sie freue sich "auf die Herausforderung, endlich wieder Matches spielen zu können".

Manchester United: Manchester Uniteds Kapitän Harry Maguire hat sich in seinem Sommerurlaub vor der griechischen Justiz verantworten müssen. Der 27 Jahre alte englische Fußball-Nationalspieler erklärte sich am Samstag in einem Gericht auf der Insel Syros aller gegen ihn erhobenen Vorwürfe nach einem Vorfall auf Mykonos für nicht schuldig. Maguire ist wegen Körperverletzung, Angriffs auf einen Polizisten und des Versuchs der Bestechung angeklagt. Hintergrund war eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, in die auch der Fußballprofi verwickelt gewesen sein soll. Maguire war danach vorläufig festgenommen worden.

Nach seiner Aussage am Samstag wurde das Verfahren auf Dienstag vertagt, Maguire durfte Griechenland verlassen. Zum nächsten Gerichtstermin muss er nicht selbst erscheinen. Manchester United bestätigte Maguires Erscheinen vor dem griechischen Gericht und die Tatsache, dass der Abwehrspieler die Vorwürfe bestreitet. Weitere Stellungnahmen während des laufenden Verfahrens seien "unangebracht", hieß es von Seiten des Clubs. Nach dem Halbfinal-Aus in der Europa League gegen den späteren Sieger FC Sevilla machen die United-Profis derzeit Ferien. Maguire war im Vorjahr von Leicester City nach Manchester gewechselt und durch die Ablöse in Höhe von 87 Millionen Euro zum derzeit teuersten Verteidiger der Welt avanciert.