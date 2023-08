Pferdesport:Munich Indoors sind erneut abgesagt

Von Andreas Liebmann

Am Dienstagvormittag hat die Engarde Marketing GmbH eine Pressemitteilung verschickt, und weil sie sich als "Fullservice-Agentur" versteht, hat sie dafür gleich ein fertiges Interview mit ihrem eigenen Geschäftsführer präsentiert. Die Sportmarketing-Agentur aus Hagen im Bremischen verantwortet so einige Großveranstaltungen im Bereich Pferdesport, darunter auch die Munich Indoors.

Und zu dieser bot das Interview dem aufmerksamen Leser tatsächlich ein paar äußerst lesenswerte Passagen: Das traditionsreiche Turnier, das jedes Jahr im November in der Münchner Olympiahalle stattfindet, ist für dieses Jahr nämlich: abgesagt.

Das kommt, auch wenn es eher beiläufig erwähnt wird, durchaus überraschend. Dreimal nacheinander war es zuletzt bereits wegen der Corona-Pandemie oder der unsicheren Lage um möglicherweise wieder steigende Infektionszahlen ausgefallen, 2020, 2021, 2022. Doch das laufende Jahr ist "die erste wirklich restriktionsfreie Saison", mit diesem Satz wird Geschäftsführer Volker Wulff gleich zu Beginn zitiert. Dieses Mal jedoch, so erläutert er, "geht es um Energiekosten, Personal und Dienstleister".

Mehr als 30 000 Zuschauer hatte die mehrtägige Veranstaltung zuletzt angezogen

Es sei schlicht nicht wirtschaftlich angesichts gestiegener Kosten, die Großveranstaltung in der Olympiahalle auszutragen. Die letzten Gespräche mit den Betreibern hatten offenbar gerade erst stattgefunden. Abschreiben wolle er die Munich Indoors noch nicht, betont Wulff, es sei - "hoffentlich" - nur eine Pause. Auf der Homepage zum Turnier steht nun jedenfalls in roten Buchstaben: "Verschoben auf 2024."

Die Munich Indoors haben eine lange Tradition, seit 1998 gibt es sie. Ein Blick in die Siegerlisten verdeutlicht ihre sportliche Qualität: Den Großen Preis von München als höchstdotierter Prüfung im Springreiten gewann dreimal der Brite John Whitaker, je zweimal waren die Deutschen Marcus Ehning, David Will und Meredith Michaels-Beerbaum erfolgreich. Bis zur Trennung 2019 war er zugleich die letzte Wertungsprüfung der Riders Tour. Im Dressur-Grand-Prix, aufgeteilt in Kür und Spécial, war Isabell Werth die mit Abstand Erfolgreichste, auch Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider oder Ulla Salzgeber tauchen mehrmals in den Listen auf. Mehr als 30 000 Zuschauer hatte die mehrtägige Veranstaltung zuletzt angezogen, womit sie ein zweiter Höhepunkt in der Stadt war neben der Pferd International im Mai.

Bei der Absage der Munich Indoors vor zwei Jahren hatte Wulff noch versichert, unbedingt an der Veranstaltung festhalten zu wollen, auch 2022 sagte er: "Jetzt hoffen wir auf das nächste Jahr." In der aktuellen Pressemitteilung spricht er von einem reinigenden Effekt, den die Corona-Krise auf die Turnierlandschaft gehabt habe, was er aber wohl nicht unmittelbar auf München bezieht, das er noch nicht "ad acta" legen wolle. Am Dienstag war Wulff für Nachfragen zunächst nicht erreichbar.