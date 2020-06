Spanien, La Liga: Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat Real Madrid im ersten Spiel nach der Corona-Pause auf die Siegerstraße gebracht. Beim glanzlosen 3:1 (3:0)-Pflichtsieg gegen den mutigen Außenseiter SD Eibar erzielte der Weltmeister von 2014 in der 4. Minute den Führungstreffer für die Gastgeber. Sergio Ramos (30.) und Marcelo (37.) sorgten am Sonntagabend mit ihren Treffern schon vor der Pause dafür, dass die Königlichen in der spanischen Primera Division wieder auf zwei Punkte an Tabellenführer FC Barcelona heranrückten. Pedro Bigas verkürzte für Eibar nach einer Stunde zum 1:3. Die Partie vor einer Geisterkulisse fand im Stadion Alfredo di Stefano auf dem Trainingsgelände der Madrilenen statt.

Auch die Katalanen hatten sich am Vortag mit einem standesgemäßen Sieg zurückgemeldet. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi und DFB-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen überzeugte mit 4:0 (2:0) beim chancenlosen Aufsteiger RCD Mallorca. Barcelona hat nach 28 Spieltagen 61 Punkte auf dem Konto. Real Madrid (59) bleibt Zweiter vor dem FC Sevilla (50). Der Erstliga-Spielbetrieb war am Donnerstag mit dem andalusischen Derby FC Sevilla gegen Betis (2:0) wieder aufgenommen worden.

Basketball, Finalturnier: Titelverteidiger Bayern München hat kurz vor der entscheidenden Phase des Finalturniers der Basketball Bundesliga (BBL) einen herben Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Oliver Kostic verlor das abschließende Gruppenspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg im heimischen Audi Dome 81:89 (44:42) und muss sich mit dem dritten Platz in Gruppe A begnügen. Oldenburg schließt die Gruppenphase als Zweiter ab. "Es war nicht gut offensichtlich. Nachdem wir mit fünf oder sechs hinten lagen, sah es bei uns aus, als wäre das Spiel schon vorbei", sagte Bayerns Vladimir Lucic bei MagentaSport. Sein Coach forderte eine Steigerung und erklärte trotz Pleite: "Wir sind am Leben." Oldenburgs Robin Amaize war dagegen zufrieden: "Es war eine super Leistung. Wir haben viel Energie gebracht und verdient gewonnen."

Die Münchner, für die es nach der Auftaktpleite die zweite Niederlage war, treffen im Viertelfinale auf Alba Berlin oder die MHP Riesen Ludwigsburg. Die beiden Teams aus Gruppe B sind bis dato ohne Niederlage und untermauerten vor ihrem Aufeinandertreffen am Montag (20.30 Uhr/MagentaSport) ihre Rolle als Mitfavoriten. Oldenburg geht den Topteams der anderen Gruppe aus dem Weg.

Bundesliga, Spielplan: Bei der Suche nach einem Terminplan für den Start der Bundesliga-Saison 2020/21 ist angeblich auch ein späterer Einstieg einiger Topklubs im Gespräch. Der Bild am Sonntag zufolge wurde in der Kommission der Deutschen Fußball Liga ein entsprechendes Modell diskutiert, nach dem die Liga am 11. September startet. Die Vereine, die im August aber noch länger im Europapokal vertreten sind, würden jedoch erst am 2. Oktober einsteigen. Ein weiterer Lösungsansatz sei der Start erst Ende September mit verkürzter oder sogar gestrichener Winterpause. In der Champions League vertreten sind noch der FC Bayern und RB Leipzig. In der Europa League sind Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg noch dabei.

Die Europäische Fußball-Union will am Mittwoch bekanntgeben, wann, wo und in welcher Form beide Wettbewerbe abgeschlossen werden sollen. Laut Medienberichten soll Lissabon Gastgeber eines Mini-Turniers für die noch ausstehenden Spiele in der Königsklasse sein, die mit dem Finale am 22. oder 23. August enden soll. Wie die Bild berichtet, soll das Finalturnier der Europa League an Nordrhein-Westfalen mit den Spielorten Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg gehen. Die Stadt Düsseldorf bestätigte am Freitag der "Rheinischen Post" das Interesse des DFB. Problematisch ist der August-Spielplan der Europapokal-Wettbewerbe, weil bislang für Anfang September noch zwei Länderspieltage in der Nations League angesetzt sind. Laut "Bild im Sonntag" könnten diese von der UEFA aber in den Oktober und November verschoben werden.

Fußball, 2. Bundesliga: Der VfB Stuttgart ist im Aufstiegsrennen drei Runden vor Saisonschluss auf den dritten Platz zurückgefallen. Der Karlsruher SC hingegen feierte mit dem 2:1 (1:1)-Erfolg im schwäbisch-badischen Derby den Sprung von den Abstiegsplätzen. Den Siegtreffer für den KSC erzielte am Sonntag Lukas Fröde in der 72. Minute. Damit rangieren die Stuttgarter mit 52 Punkten hinter dem HSV (53) und dem designierten Aufsteiger Arminia Bielefeld (58), der am Montag im Nachholspiel gegen Dynamo Dresden (20.30 Uhr) den Aufstieg so gut wie perfekt machen kann. Die Karlsruher eroberten Rang 15 vor dem 1. FC Nürnberg, der auf den Relegationsplatz zurückgefallen ist. Der FC St. Pauli schaffte im Abstiegskampf einen wichtigen 2:1 (2:0)-Erfolg über Erzgebirge Aue, Darmstadt 98 verteidigte den fünften Tabellenplatz mit dem 3:2 (1:0)-Erfolg gegen Hannover 96 erfolgreich.

Fußball, Türkei: Lukas Podolski hat mit seinem Klub Antalyaspor einen erfolgreichen Restart in der türkischen Süper Lig hingelegt. Drei Monate nach dem letzten Punktspiel setzte sich das Team um den Rio-Weltmeister im Geisterspiel beim 15-maligen Meister Besiktas Istanbul mit 2:1 (2:0) durch. "So sehen Sieger aus", twitterte der Ex-Kölner am Sonntag und postete ein Foto der jubelnden Mannschaft von Antalyaspor. Podolski bereitete das zweite Tor durch Amilton (35.) vor, zuvor hatte Sinan Gümüs (15.) die Gäste in Führung gebracht. Adem Ljajic (68.) erzielte den Anschlusstreffer. Durch das neunte Ligaspiel in Serie ohne Niederlage kletterte Antalyaspor vorerst auf den neunten Tabellenplatz.