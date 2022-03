Die Staatsanwaltschaft durchsucht die Zentrale in Frankfurt sowie Standorte von DFB-Vertragspartnern in anderen Bundesländern.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine großangelegte Durchsuchung durchgeführt. Das bestätigte die Behörde am Donnerstag. Die Aktion fand in der Zentrale in Frankfurt am Main, einer Privatwohnung und zugleich an Standorten von DFB-Vertragspartnern in mehreren Bundesländern statt. Es geht um den Verdacht der Untreue gegen einen ehemaligen DFB-Verantwortlichen.

