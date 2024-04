Rangnick trainiert aktuell die Nationalmannschaft Österreichs und stünde nach der EM (14. Juni bis 14. Juli) zur Verfügung. Der FC Bayern sei "in sehr guten Gesprächen" mit Rangnick, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer nach dem 2:2 (0:1) der Münchner im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ergänzte angesprochen auf den Zeitpunkt einer möglichen Bekanntgabe kryptisch: "Das ist wie mit der Wettervorhersage: Manchmal kommen die Schauer im April, wo man sie nicht erwartet, manchmal kommt die Sonne im Mai." Woran es hänge? "Daran, dass wir das Wetter nicht beeinflussen können."

Sportvorstand Max Eberl hatte sich vor dem Klassiker bedeckt gehalten. "Wir haben unsere Vorstellung, die wollen wir umsetzen. Da sind Christoph (Freund, d.Red.) und ich bei all dem, was um uns herum ist, ganz in Ruhe dabei, die Dinge weiter voranzutreiben. Wir machen unseren Job, und wir glauben, dass wir da sehr, sehr weit kommen", sagte Eberl bei Prime Video. Auf eine konkrete Nachfrage zu Rangnick antwortete er: "Das werden wir sehen, wenn alles verkündet wird."