Meldungen in der Übersicht

Fußball, England: Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea den ersten Prestigesieg in der englischen Premier League gefeiert. Der deutsche Teammanager setzte sich mit den Blues im Duell der Trainer bei Tottenham Hotspur und Jose Mourinho am Donnerstag mit 1:0 (1:0) durch. Chelsea verbesserte sich in der Tabelle nach dem dritten Spiel unter Tuchel auf den sechsten Tabellenplatz. "Wir sind super glücklich über das Ergebnis. Es war ein schweres Spiel gegen einen starken Gegner, aber wir haben es sehr gut gemacht und das Spiel gut kontrolliert", sagte Tuchel und schwärmte: "Es ist eine nette Gruppe und sie sind offen. Es ist ein Vergnügen, mit ihnen zusammen zu sein. Es war ein schneller Start, aber ein leichter, weil ich mich sehr willkommen fühle."

Nationalspieler Kai Havertz stand verletzungsbedingt nicht im Kader, sein DFB-Kollege Timo Werner hingegen hatte eine Hauptrolle inne: Er wurde im Strafraum von Eric Dier gefoult, Jorginho verwandelte den Elfmeter zum Siegtor sicher (24.). Tuchel kann sich nun die angekündigte Belohnung gönnen. "Ich bin kein Bier-Typ, ich bin kein Wein-Typ. Mein Alkoholkonsum geht gegen null. Aber wenn wir gewinnen, werde ich einen Gin Tonic trinken", hatte er vorab gesagt. Der frühere Chelsea-Profi Michael Ballack traut ihm zu, eine Ära zu prägen. "Tuchel kann vielleicht der Trainer sein, der dort längerfristig seinen Stempel aufdrückt", sagte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän im Interview mit Stats Perform News. Auch Havertz werde von der Zusammenarbeit profitieren.

Fußball, FC Bayern: Der Trainer von Bayerns Halbfinal-Gegner bei der Club-WM in Doha freut sich auf das Spiel gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister am kommenden Montag (19.00 Uhr). "Wir haben keinen Druck", sagte Pitso Mosimane nach dem 1:0-Sieg des von ihm trainierten Al Ahly SC gegen Al-Duhail SC aus Katar. "Wir werden Spaß haben", kündigte der Coach der ägyptischen Mannschaft an. "Wir haben nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen", sagte der Trainer aus Südafrika. Eine kleine Außenseiter-Chance sieht Mosimane. "Manchmal gibt es im Fußball rätselhafte Dinge", sagte er grinsend.

Tennis, Australian Open: Die Auslosung der ersten Runde der Australian Open hat Laura Siegemund direkt eine Höchstschwierigkeit beschert. Die 32-Jährige aus Metzingen trifft auf Grand-Slam-Rekordsiegerin Serena Williams aus den USA. Die deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev (23/Hamburg) und Angelique Kerber (33/Kiel) haben es dagegen leichter erwischt. Der Weltranglistensiebte Zverev trifft zunächst auf Williams Landsmann Marcos Giron (27/ATP-73.), Kerber auf ihre Landsfrau Bernarda Pera (26/WTA-63.). Ein kniffliges Los bekam zudem Yannick Hanfmann ab. Der 29-Jährige aus Karlsruhe trifft auf den an Position sieben gesetzten Russen Andrej Rublew, Cedric-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) bekommt es mit der Nummer 20 des Turniers, Felix Auger-Aliassime zu tun. Auch Andrea Petkovic bekam eine gesetzte Spielerin ab, die 33-Jährige aus Darmstadt trifft auf die Tunesierin Ons Jabeur.