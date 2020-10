Timo Werner und Kai Havertz haben mit dem FC Chelsea in der englischen Premier League den zweiten Saisonsieg geholt. Die Blues siegten am Samstag gegen Crystal Palace souverän mit 4:0 (0:0). Ben Chilwell (50.), Kurt Zouma (66.) und zweimal Jorginho per Foulelfmeter (78. und 82.) schossen den Sieg heraus. Mit sieben Punkte aus vier Spielen hält Chelsea damit Anschluss zu den Topplätzen.

Werner und Havertz kamen jeweils über die gesamte Spielzeit zum Einsatz, auf ihr erstes Liga-Tor müssen die beiden Offensivspieler aber weiter warten. Havertz holte den zweiten Elfmeter heraus, den Jorginho ebenfalls sicher verwandelte. Zuvor hatte es Ärger mit Mitspieler Tammy Abraham gegeben, der ebenfalls schießen wollte.

Der FC Everton setzte seinen perfekten Saisonstart fort. Der Klub aus Liverpool gewann gegen Brighton & Hove Albion mit 4:2 (2:1) und feierte damit den vierten Sieg im vierten Spiel. Der frühere Bayern-Profi James Rodriguez traf zweimal für das Team des ehemaligen Münchner Trainers Carlo Ancelotti. Everton ist vorerst Tabellenführer, kann am Sonntag aber noch von Leicester City und Stadtrivale FC Liverpool verdrängt werden.

Bei Vorjahres-Vizemeister Manchester City geht die Saison dagegen durchwachsen los. Das Team von Trainer Pep Guardiola kam eine Woche nach der 2:5-Pleite gegen Leicester City am Samstag bei Leeds United nicht über ein 1:1 hinaus.